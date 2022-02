Schleswig-holstein : Kiel hisst Flagge des Bündnisses „Mayors for Peace“

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hat die Landeshauptstadt Kiel am Freitag die Flagge des internationalen Bündnisses „Mayors for Peace“ auf dem Rathaus gehisst. Mit dieser Aktion wolle die Stadt dem Wunsch nach Frieden und Zusammenhalt in Europa Ausdruck verleihen, hieß es in einer Pressemitteilung am Freitag. Die Fahne zeigt eine weiße Taube als Symbol des Friedens.

„Mayors for Peace“, also „Bürgermeister für den Frieden“ ist eine internationale Organisation von Städten, die sich der Friedensarbeit - insbesondere der atomaren Abrüstung - verschrieben haben. Sie wurde 1982 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters von Hiroshima gegründet. Nach Angaben von „Mayors for Peace“ sind mehr als 8000 Städte Teil der Bünd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.