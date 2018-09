Steigende Preise : Keine Bauarbeiter: Ziele im Wohnungsbau scheitern an Kapazitäten

Weil die Bauunternehmen ausgelastet sind, können die Ziele nicht erreicht werden, sagt Andreas Breitner.

von dpa

24. September 2018, 13:26 Uhr

Rostock, Kiel | Die steigenden Baupreise und die weitgehend ausgelasteten Kapazitäten der Bauwirtschaft geben der norddeutschen Wohnungswirtschaft Anlass zu großer Sorge. Dies behindere massiv den Bau bezahlbarer Wohnungen und gefährde das Ziel, bis 2021 im Norden rund 130.000 Wohnungen zu errichten, sagte Andreas Breitner, Verbandsdirektor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), am Montag in Rostock-Warnemünde zum Auftakt einer Tagung.

Eine Umfrage unter VNW-Unternehmen habe ergeben, dass inzwischen nur noch etwa die Hälfte der Bauunternehmen ein Angebot auf ausgeschriebene Bauleistungen abgebe – und das oft zu deutlich höheren Preisen. „Von einem Ausschreibungsverfahren kann in einer Reihe von Projekten inzwischen nicht mehr gesprochen werden.“ Der VNW vertritt in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg insgesamt 341 Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften. In den 732.000 Wohnungen leben rund 1,5 Millionen Menschen.