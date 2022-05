Dithmarschen : Junger Mann bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt

Ein 20-Jähriger ist bei einer Schlägerei in Heide lebensgefährlich verletzt worden. Die Tat geschah bereits am Freitagabend, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einer Einkaufspassage in der Innenstadt hatten sich demnach mehrere Personen geprügelt. Dabei habe der 20 Jahre alte Mann so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass auch am Montag noch Lebensgefahr bestand. Hintergründe der Schlägerei und Tatbeteiligte würden aktuell ermittelt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.