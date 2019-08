Polizei sucht Zeugen : Junge Frau in Schwarzenbek sexuell belästigt

Ein Mann soll sich als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ausgegeben und sich dadurch Zutritt zur Wohnung einer jungen Frau verschafft haben.

von shz.de

15. August 2019, 13:57 Uhr

Schwarzenbek | Am Mittwoch (14. August) kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Stettiner Straße gegen 17.30 Uhr in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einer sexuellen Belästigung an einer 20-jährigen Frau.

Ein Mann klingelte nach Angaben der Polizei an der Wohnungstür der Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aus. Unter diesem Vorwand ließ die 20-jährige den ihr unbekannten Mann in ihre Wohnung.

Dort wurde der Mann sofort sexuell übergriffig und begann die junge Frau unsittlich zu berühren. Gewalt wandte der Mann dabei nicht an. Die 20-Jährige entfernte sich sofort von dem Mann und drohte damit, die Polizei zu rufen. Daraufhin verließ dieser sofort die Wohnung.

Der Mann wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

Etwa 40 Jahre allt, dunkle Haare mit einem ungepflegten Äußeren. Er war bekleidet mit einem T-Shirt, einer braunen Hose und Sandalen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll sich dieser Mann öfter in der Gegend aufhalten.

Wer den beschriebenen Mann schon einmal gesehen und möglicherweise Angaben zu einer Identität machen kann, möge sich an die Polizei in Schwarzenbek unter der Telefonnummer 04151/8894-0 wenden.

