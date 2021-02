Mikrozensus 2021 : Interviewer befragen fast 15.000 Haushalte in Schleswig-Holstein

Das Statistikamt Nord führt alljährlich im gesamten Bundesgebiet eine Mikrozensus-Befragung durch.

Schleswig-Holstein | Rund 14.700 Haushalte in Schleswig-Holstein werden in diesem Jahr um Auskunft für den Mikrozensus gebeten. Dabei geht es unter anderem um die Wohnsituation, die Nutzung des Internets und das Einkommen, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. All...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.