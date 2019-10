Arbeitsmarkt in SH mit neuen Rekorden : Interview zur Zahl der Arbeitlosen: „Ein Ende des Booms ist nicht absehbar“

Die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, hat Grund zur Freude.

von Kay Müller

01. Oktober 2019, 06:37 Uhr

Das gab es zuletzt 1991: Die Zahl der Arbeitslosen im September in Schleswig-Holstein ist so niedrig wie seit 28 Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Vormonat sank die Zahl der Erwerbslosen um 3000 oder 3,8 Prozent.

Aktuell sind 76.300 Menschen ohne Job – das entspricht einer Quote von 4,8 Prozent. „Bei allen Unsicherheiten in den Prognosen, haben wir in Schleswig-Holstein starke Branchen, etwa den Gesundheits- und Pflegebereich, die von der wirtschaftlichen Entwicklung grundsätzlich wenig betroffen und damit krisenfeste Arbeitsplätze sind“, sagt Arbeitsminister Bernd Buchholz.

Die Zukunftsaussichten seien positiv. „Wir können auch 2020 einen Rückgang bei der Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein erwarten, der zudem über dem Bundesdurchschnitt liegt“, so der FDP-Politiker.

Auch die Chefin der Bundesagentur für Arbeit im Norden, Margit Haupt-Koopmann, blickt im Interview mit shz.de zuversichtlich in die Zukunft. „Wir haben eine Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Schleswig-Holstein – so viele wie nie zuvor.“ Die Konjunktur habe sich ein Stück weit von der Entwicklung des Arbeitsmarktes abgekoppelt. Fachkräfte würden so händeringend gesucht, dass Unternehmen auch bei einer Auftragsdelle Mitarbeiter nicht feuern. „Das Entlassungsrisiko war noch nie so gering wie jetzt.“