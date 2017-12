Von Föhr in die Karibik : Einmal Paradies und retour

vergrößern 1 von 4 Foto: len 1 von 4







von Christel Leipersberger-Nielsen

erstellt am 05.Dez.2017

Als die Segelyacht „Lisa“ Ende Juni den Wyker Hafen ansteuerte, hatte sie unter der Regie ihres Skippers Nikolaus von der Lancken eine genau zehn Monate und 24 Tage dauernde Tour hinter sich: Einmal rund um das Azorenhoch. Von Föhr in die Karibik und wieder zurück ging die Reise, bei der die „Lisa“ zirka 10 000 Seemeilen (18 000 Kilometer) zurückgelegt und ihr Kapitän sich einen Lebenstraum erfüllt hatte: Ein Jahr Auszeit, ein Jahr Abenteuer, ein Jahr voller spannender Begegnungen mit Menschen und Naturgewalten.

Gesegelt hat von der Lancken schon als Jugendlicher. Als Internatsschüler in Wyk unternahm er Mitte der 1970-er Jahre unter der Leitung von Steffen Böhmig die ersten Schritte auf schwankenden Bootsplanken, um dann nach einem Umweg über das Surfen das Segeln wieder als Leidenschaft zu entdecken. Aus dem Wyker Schüler wurde im Laufe der Jahre ein Fachmann für Computer-Netzwerke, der lange Zeit in Regionen lebte, die sich nicht als Segelreviere empfehlen. Doch dann ging es mit Ehefrau Sigrid und den beiden Söhnen zunächst nach Hamburg und letztendlich wieder nach Föhr. Das Segeln stand nun, wann immer es möglich war, auf der Tagesordnung. Törns auf der Ostsee oder auch über die Nordsee nach Schottland und viele Touren mit erfahrenen Skippern ließen von der Lancken über größere Reisen nachdenken.

Doch dazu galt es mehrere Hürden zu nehmen. Ein geeignetes Schiff musste gefunden, Ehefrau und Arbeitgeber mussten von den Reiseplänen überzeugt werden.

Zunächst interessierte Nikolaus von der Lancken sich ernsthaft für ein Schiff, das eher einem Hausboot als einem für eine Weltreise geeigneten Gefährt ähnelte. Wäre dieser Handel zustande gekommen, hätte er seine Traumreise wahrscheinlich nie angetreten. Doch dann traf er auf „Lisa“ – eine etwas über zehn Meter lange Colin-Archer-Ketsch mit zwei Holzmasten. Colin Archer war einer der bedeutendsten Yacht- und Schiffskonstrukteure und hat in Norwegen unter anderem die „Fram“ erbaut, das Schiff, mit dem norwegische Forscher die Arktis und Antarktis erkundeten. Außerdem wurden viele Rettungs- und Lotsenboote nach Archers Vorlagen erbaut. Auch die „Lisa“ zeichnet sich durch besondere Seetüchtigkeit aus, sie war die ideale Begleiterin für von der Lanckens Trip quer über den Atlantik in die Karibik.

Auch die beiden anderen Hürden wurden genommen: „Mach das, wenn es dein Traum ist!“, stimmte Sigrid von der Lancken den Reiseplänen ihre Mannes zu. Und die Computerfirma Cisco genehmigte ihrem Mitarbeiter ein Sabbat-Jahr.

Von der Lancken fuhr nicht einfach los, sondern bereitete sich und die „Lisa“ intensiv auf die Tour vor. Er beschreibt das selbst folgendermaßen: „Menschen fragen, Bücher lesen, Augen und Ohren offen halten“. Auch ein Überlebenstraining unter ziemlich realen Bedingungen sowie das Studium der einschlägigen Windkalender gehörten dazu.

Die „Lisa“ wurde in Elmshorn von dem Bootsbauer Jan Hesse, der später über viele Seemeilen durch den Atlantik mit zurückgesegelt ist, auf Vordermann gebracht. Alles Wichtige, zwar einfach, aber von hervorragender Qualität, war auf dem Schiff vorhanden. Trotzdem galt es noch einiges einzubauen oder zu erneuern: beispielsweise Radar, eine Windpilot-Selbststeueranlage, aber auch die Rettungsinsel und schließlich den Großmast. „Die Selbststeueranlage war mein wichtigster Ausrüstungsgegenstand“, sagt von der Lancken. „Ohne meine Windpilotin, die ich ‚Aeolia‘ getauft habe, wäre ich nicht weit gekommen. Tag und Nacht bei viel und bei wenig Wind – immer zuverlässig, immer präzise und unkaputtbar“. Doch auch wenn diese technische Hilfsmittel Sicherheit gaben, allein wollte von der Lancken die große Tour nicht unternehmen. Vielmehr hatte er eine ganze Reihe von Mitseglern, so zum Beispiel seine Söhne Malte und Laurids, die von Lissabon bis Madeira an Bord waren, wo dann auch Ehefrau Sigrid zu einem Familientreffen dazustieß.

Zwischen Wyk, der Karibik und wieder Wyk gab es insgesamt 14 Wechsel der Crew. Dazu gehörte Dr. Walter Rose, ein Arzt und Freund mit enormer Hochsee-Segelerfahrung, dessen Zusage ein Garant für eine erfolgreiche Fahrt war. „Das Wichtigste an Bord ist, dass man sich mit den Menschen über Wochen bei unbequemen >>>

>>> Umständen nicht erzürnt“, konstatiert von der Lancken im Rückblick.

Am 1. August 2016 um punkt 13 Uhr war es bei ablaufendem Wasser endlich soweit: Nikolaus von der Lancken startete zu seiner Traumreise. Der Starttermin war mit Bedacht gewählt, denn der Skipper wollte sich die zu erwartenden Richtungen des Passatwindes zunutze machen – eben einmal um das Azorenhoch. Verabschiedet wurden die „Lisa“ und ihr Kapitän nicht nur von Familienmitgliedern und Freunden an Land, die den Reisenden mit Lebensmitteln von Föhr ausgestattet hatten. Auf den ersten Seemeilen wurde sie auch von befreundeten Seglern auf deren Schiffen begleitet und sogar einen fliegerischen Gruß gab es zum Abschied.

Die Route führte die „Lisa“ von Wyk zur iberischen Halbinsel, denn vor dem Herbst sollte die Biskaya durchquert sein. Von Lissabon aus wurden Madeira, nach einem Monat die Kanaren angesteuert, und ab Dezember schob der Passatwind die Yacht über den Atlantik in die Karibik, wo die Kleinen Antillen von Süd nach Nord abgeklappert wurden. Sechs Staaten und 24 Ankerplätze, zumeist in Buchten vor den Inseln, standen auf dem Reiseplan.

Seinen Reiseblog bestückte Nikolaus von der Lancken mit Bildern aus der Karibik, von Menschen, Pflanzen und Tieren unter und über Wasser, Fotos von blauem Meer, Sonne und bunten Blumen. Sie machten Familienmitglieder und Freunde, die im nordfriesischen Schmuddelwinter ausharren mussten, neidisch. „Das Wasser ist sauber, warm und kristallklar, ab und zu kommt eine Schildkröte vorbei“, so eine seiner Schilderungen aus der Karibik.

„Im Internet und in einschlägigen Publikationen wird der Eindruck erweckt, dass auf vielen Inseln und Buchten geraubt und gemordet wird. Meine Luke war nachts immer auf, ich habe niemanden kennengelernt, dem selbst etwas passiert ist. Die ‚Bootboys‘, die in den gleichen Schriften als aufdringlich beschrieben werden, waren freundlich und hilfsbereit. Jetzt will ich nicht das Paradies ausrufen, aber mir ist nichts passiert – im Gegenteil – und ich habe in den vier Monaten in der Karibik keinen getroffen, dem was passiert ist“, berichtet er.

Doch sein Aufenthalt im Paradies war nicht von Dauer. Anfang Mai, nach dem Ende der Frühjahrsstürme über dem Atlantik und vor dem Beginn der Hurrikan-Saison, brachen die „Lisa“ und ihre Crew auf in Richtung Heimat. Sechs Wochen lang ging es ohne Landsicht über den Atlantik, bis Schiffer und Schiff wieder den Wyker Hafen erreichten, wo das Begrüßungskommando bereit stand und sich alle glücklich in die Arme fielen.

„Es hat nicht nur beim Crew-Wechsel alles geklappt, wir haben keinen Ärger an Bord gehabt. Das ist das eigentliche Wunder dieser Fahrt. Dazu kommt noch, dass ich keinen Sturm im engeren Sinn erlebt habe und es auf der ‚Lisa‘ keinen Bruch gab. Alles zusammen eine wirklich sehr glückliche Reise“, so das Fazit des Skippers nach fast elf Monaten auf See.