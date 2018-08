Glücksburg : Impressionen vom diesjährigen Ostseeman

Der Triathlon ist in vollem Gange. shz.de zeigt aktuelle Bilder des Sportevents.

von shz.de

05. August 2018, 10:51 Uhr

Um kurz nach sieben Uhr sind am Sonntagmorgen über 1000 Sportlerinnen an den Wasserstart gegangen. Die ersten Sieger werden etwa gegen 15.30 Uhr an der Ziellinie erwartet.

Die Triathlon-Langdistanz besteht aus dem Dreikampf aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen.

Impressionen aus der Disziplin Schwimmen

Impressionen aus der Disziplin Radfahren