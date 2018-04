Bevölkerungswachstum : Immer mehr Menschen leben in SH

In den vergangenen Jahren ist die Bevölkerung im Norden vor allem in Städten und deren Umland gewachsen.

von dpa

24. April 2018, 14:10 Uhr

Bonn/Kiel | Schleswig-Holsteins Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren weiter gewachsen. Besonders größere Städte und deren Umland legten zu. Wie aus Angaben des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung vom Dienstag hervorgeht, lebten zum Stichtag 31. Dezember 2016 im Land gut 2,88 Millionen Menschen. Das waren 2,9 Prozent mehr als sechs Jahre zuvor. Die stärkste Zunahme verbuchte Flensburg mit sechs Prozent, gefolgt von Kiel sowie den Kreisen Stormarn und Pinneberg mit jeweils rund fünf Prozent.

Stormarn hatte in der Gesamtrechnung seit dem Jahr 2000 mit elf Prozent das höchste Plus. Für Steinburg und Dithmarschen wurden in diesem Zeitraum Minuswerte von gut 2,4 Prozent ermittelt. Plön und Neumünster standen leicht im Minus. Zwischen 2010 und 2016 kam nur Dithmarschen auf einen leichten Rückgang. Unter dem Strich waren die Ausschläge nach oben und unten nicht so stark wie in anderen Regionen Deutschlands. Das Durchschnittsalter in Schleswig-Holstein stieg von 2000 bis 2016 von 41 auf 44,6 Jahre.

Auch in Hamburg ist die Bevölkerungsanzahl kräftig gewachsen. In den Jahren 2000 bis 2016 sei die Einwohnerzahl um 8,08 Prozent auf rund 1,81 Millionen gestiegen. Im deutschlandweiten Vergleich liege nur Berlin mit 8,52 Prozent über diesem Wert.

Im Jahr 2000 waren den Angaben zufolge 16,1 Prozent aller Hamburger minderjährig, 2016 dann 17,32 Prozent. Gleichzeitig stieg auch der Anteil der über 65-Jährigen von 16,89 auf 18,52 Prozent. Das Durchschnittsalter veränderte sich nur minimal: Zur Jahrtausendwende waren die Hamburger im Schnitt 41,31 Jahre alt, sechs Jahre später 41,75 Jahre.

Bundesweit wächst die Bevölkerung. Allerdings sind die Steigerungen ungleich verteilt. Während die Großstädte und deren Umland gewachsen, geht die Bevölkerung in etliche Regionen zurück. Dazu zählen vor allem die ostdeutschen Länder.