Hundegesetz : Hundehaltung: Diese Regeln gelten in Schleswig-Holstein

Seit Januar 2016 gibt es keine Rasseliste mehr. Jeder Hund ist vor dem Gesetz gleich. Doch es gibt Einschränkungen.

von Kerrin Jens

12. April 2018, 12:15 Uhr

Kiel | In ganz Deutschland wird zurzeit über Hunde diskutiert, dabei geht es vor allem um die Haltung von Kampfhunden. Zuletzt sorgten zwei Fälle für Aufsehen: In Hannover biss Hund Chico zwei Menschen tot und in Odenwald kam es zu einer tödlichen Bissattacke auf ein Baby.

Für Niedersachsen gibt es einen Hundeführerschein. Jeder Hundehalter muss die Sachkundeprüfung ablegen. In Schleswig-Holstein gilt dies nur für Halter gefährlicher Hunde. Die Kommunen können in Eigenregie die Hundesteuer für Hundehalter ermäßigen, die einen Hundeführerschein machen. Die bisher erhöhte Hundesteuer für bestimmte Rassen fällt weg.

Das neue Hundegesetz trat 2016 für Schleswig-Holstein in Kraft. Der Landtag beschloss damals eine Reform des bisherigen Gefahrhundegesetzes. Die Rasseliste gefährlicher Hunde wurde abgeschafft. Einzelne Rassen von vorneherein als gefährlich einzustufen, sei praxisfern und diskriminierend, sagte der FDP-Abgeordnete Oliver Kumartzky im Landtag. Entscheidend sei die Haltung eines Hundes.

Seit 2016 werden Hunde als gefährlich eingestuft, wenn sie auffällig geworden sind – etwa durch Beißattacken. Nach zwei Jahren können sie nach dem Bestehen eines Wesenstests wieder als nicht gefährlich eingestuft werden, so dass der Maulkorbzwang entfällt. Halter gefährlicher Hunde müssen einen „Hundeführerschein“ mit theoretischer und praktischer Prüfung machen, aber nicht jeder Hundebesitzer.

In der Regel müssen Hundebesitzer eine Haftpflichtversicherung abschließen. Ausnahmen seien lediglich soziale Härtefälle. Das Züchten von bestimmten Hunderassen ist nicht mehr verboten, sondern nur das Züchten mit dem Ziel, eine höhere Aggressivität zu erreichen.

Der CDU-Abgeordnete Heiner Rickers wies auf den Widerspruch hin, dass der Bund den Import bestimmter Hunderassen nach Deutschland verbietet. Man dürfe also zum Beispiel keine Kampfhunde aus Polen einführen, aber in Schleswig-Holstein züchten. Die Rasseliste gefährlicher Hunde sei zwar nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen, habe aber immerhin dazu beigetragen, dass es in den vergangenen Jahren vor der Gesetzesänderung keine lebensgefährlichen Biss-Angriffe gegeben habe. Das Problem liegt zwar oft beim Hundehalter, „aber beißen tun immer noch die Hunde“.

Welche Pflichten haben Hundebesitzer? Leinenpflichten in bestimmten öffentlichen Bereichen, z.B. Fußgängerzonen, Märkte, öffentliche Gebäude und Verkehrsmittel

Mitnahmeverbote in bestimmten Einrichtungen, z.B. Kirchen, Theater, Badeanstalten oder auf Kinderspielplätze

Anhand eines Halsbandes oder ähnlicher Kennzeichnung muss der Hundehalter erkennbar oder ablesbar sein. Eine Handynummer würde als einzige Angabe zum Beispiel nicht ausreichen.

Verbot der Ausbildung von Hunden mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität

Verunreinigungen durch den Hund müssen unverzüglich entsorgt werden

Wann gelten Hunde als gefährlich? Wenn Hunde einen Menschen gebissen haben, Menschen wiederholt in gefahrdrohender Weise angesprungen oder ein anderes aggressives Verhalten gezeigt haben, ein anderes Tier (auch einen anderen Hund) gebissen haben oder unkontrolliert Tiere gehetzt oder gerissen haben, prüft die zuständige Gemeinde oder das zuständige Amt, in der der Hund wohnt, ob sich durch den Vorfall der Verdacht bestätigt, dass von dem Hund eine Gefahr für Menschen und Tiere besteht. Bestätigt sich der Verdacht, stuft die Gemeinde oder das Amt den Hund als gefährlich ein. Die Haltung des Hundes ist dann nur noch mit ausdrücklicher Erlaubnis der Behörde zugelassen.

Kann die Einstufung als gefährlicher Hund zurückgenommen werden? Sind Hunde einmal auffällig geworden, dann kann die Einstufung als gefährlicher Hund nach zwei Jahren zurückgenommen werden, wenn die Hunde erfolgreich einen Wesenstest bestanden haben und sie durch einen Fachtierarzt begutachtet worden sind.

Welche Hunde dürfen nicht nach Deutschland gebracht werden? Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier und deren Kreuzungen untereinander und mit anderen Hunden dürfen nach Bundesrecht nicht zum dauerhaften Halten des Hundes nach Deutschland eingeführt werden. Hierzu gibt es für diese Hunde keine Ausnahmen.

Wann müssen Hunde gechipt werden? Hunde, die älter als drei Monate sind, müssen elektronisch gekennzeichnet werden. Der Tierarzt setzt dafür einen etwa reiskorngroßen Mikrochip unter der Haut des Hundes ein. Der Transponder muss dem ISO-Standard 11784 entsprechen und mit einem der ISO-Norm 11785 entsprechenden Lesegerät abgelesen werden können.

Zu kurz gedacht sei auch die Regelung, dass Hunde, die älter als drei Monate sind, künftig einen Chip haben müssen, aber auf diesen nicht die Adresse des Halters eingegeben sein muss. Es gebe auch keine Behörde, bei der diese Daten gespeichert würden, kritisierte Rickers.

Das Hundegesetz listet außerdem zahlreiche Ordnungswidrigkeiten auf. Dazu zählen Verstöße gegen die engen Vorgaben zur Leinenpflicht, gegen die Pflicht, Hundekot sachgerecht zu entsorgen, oder das Züchten von Hunden mit dem Ziel einer höheren Aggressivität. Solche Vergehen können mit bis zu 10.000 Euro geahndet werden.