Tierdrama in Geesthacht : Hund tötet erneut trächtiges Reh

Im Geesthachter Stadtwald fanden Spaziergänger ein verendetes Reh mit Bissspuren an Hals und Hinterbeinen.

von Timo Jann

23. April 2018, 17:28 Uhr

Geesthacht | Spaziergänger machten am Montag im Geesthachter Stadtwald eine schreckliche Entdeckung: Auf einem Wanderweg am Waldrand hinter der dortigen HEM-Tankstelle trafen sie auf ein verendetes Reh. „Den Spuren nach zu urteilen wurde es von einem Hund gerissen“, bewertete Jens Voss, der sich als Jagdaufseher um den Stadtwald kümmert, den Fundort. Er informierte gegen 13.30 Uhr die Polizei, die eine Anzeige aufnahm.

Wahrscheinlich hatte ein freilaufender Hund die mit zwei Kitzen hochträchtige Ricke am frühen Morgen aufgespürt, gehetzt und schließlich zugeschnappt. Laut Voss seien auf dem Sandweg auch Kampfspuren zu sehen gewesen. „Aber so ein zartes Reh hat gegen einen Hund keine Chance.“ Bei dem vierjährigen Tier fand Voss zahlreiche Bisswunden im Halsbereich sowie an den Hinterbeinen.

Uneinsichtige Hundehalter

Mit dem jetzigen Fall platzte dem Jagdaufseher der Geduldsfaden. „Hier sind oft viele Leute mit Hunden unterwegs, die auch frei herumlaufen. Wenn man die Halter dann anspricht, beteuern sie immer, ihr Hund würde so etwas nicht tun und sie hätten ihre Tiere im Griff. Damit ist jetzt Schluss. Im Wald gilt Leinenzwang, der muss jetzt hier eingehalten werden“, machte Voss deutlich.

Auch die Polizei machte mit uneinsichtigen Hundehaltern bereits solche Erfahrungen. „Meistens hilft da nur noch ein Ordnungsgeld“, heißt es von Seiten der Behörden. Anders würden die Hundehalter ihr Fehlverhalten und die Gefahr, die von den Vierbeinern ausgeht, nicht einsehen.

Zeugen, denen am Montagmorgen vor 9.30 Uhr etwas Verdächtiges im Stadtwald aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04152/80030 bei der Polizei zu melden.

In der vergangenen Woche hatte sich in Reinfeld ein ähnliches Unglück ereignet. Auch hier hatte ein Hund eine trächtige Ricke zu Tode gehetzt. Der Hund verfolgte das Reh bis in einen Dorfteich, wo er sich in das Wild verbiss und es tötete.

Dabei ist für Hundehalter besonders im Frühjahr Vorsicht geboten. In der Brut- und Setzzeit gilt für Hunde selbst an Ackern Leinenpflicht. Trächtige Tiere sind oft langsamer und daher besonders leichte Beute.