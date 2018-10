Die Hamburger liegen derzeit nur auf Platz 5 in der Tabelle – nicht gut genug.

von Robin Grützmacher

23. Oktober 2018, 13:44 Uhr

Hamburg | Der HSV trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Christian Titz. Die Entscheidung wurde ihm am Dienstagmorgen von der Vereinsführung mitgeteilt. Das schrieb der HSV auf seiner Homepage und beim Kurznachrichtendienst Twitter.

HSV trennt sich von Trainer Titz –

Hannes Wolf übernimmt.



Ab Dienstagnachmittag übernimmt Hannes Wolf den Posten bei den Hamburgern, die derzeit nur auf Platz 5 der Tabelle stehen. Der 37-jährige Wolf hatte 2017 mit dem VfB Stuttgart die Zweitliga-Meisterschaft gewonnen.

Marijan Murat

„Es gehört zu unserer Verantwortung, die sportliche Situation sachlich zu analysieren. Wir sind zu der Erkenntnis gelangt, dass wir leider nicht die angestrebte Entwicklung genommen haben und ein erhöhtes Risiko sehen, dass wir unser Saisonziel verfehlen werden“, sagte Sportvorstand Ralf Becker.

Vor allem bei Heimspielen war der HSV in letzter Zeit weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Unter anderem verloren die Rothosen 0:5 gegen Jahn Regensburg, spielten 0:0 gegen den Stadtrivalen St. Pauli und 0:0 gegen den VfL Bochum.

Nach dem Abstieg in der letzten Saison will der Verein auf jeden Fall wieder zurück in die erste Liga.