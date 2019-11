Raubüberfall in Norderstedt : Hotelangestellter gefesselt und mit Pistole bedroht – Zeugen gesucht

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in der Nacht zu Montag einen Rezeptionisten überfallen haben und bittet um Mithilfe.

04. November 2019, 13:22 Uhr

Norderstedt | In der Nacht zu Montag wurde der Rezeptionist eines Hotels in der Oststraße in Norderstedt von zwei bewaffneten Männern überfallen. Nach Angaben der Polizei überraschten die beiden den 45-jährigen Angestellten gegen 4 Uhr morgens im Bereich der Rezeption. Sie bedrohten ihn mit Pistolen.

Einer der Täter haben den Mann aufgefordert, Geld aus der Kasse in eine mitgebrachte Sporttasche zu legen. Nach dem Überfall fesselten die jungen Männer den Rezeptionisten und flüchteten zu Fuß durch den Haupteingang in Richtung Oststraße. Sie erbeuteten Bargeld im dreistelligen Bereich.

Das Opfer konnte sich selbst befreien und die Polizei verständigen. Eine Fahndung nach den Tätern blieb aber bisher erfolglos.

Beide Täter können wie folgt beschrieben werden:

männlich

schlank

etwa 20 Jahre alt

1,70 bis 1,80 Meter groß

dunkel gekleidet

beide trugen Sturmhauben und Handschuhe, einer führte eine dunkle Sporttasche mit sich

Hinweise auf auffällige Personen im Bereich der Oststraße/Harckesheyde/Schleswig-Holstein-Straße nimmt die Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040/528 060 entgegen.

