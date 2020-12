Hochschulen: Bund sperrt Millionengelder fürs Land

Weil die Lehr- und Forschungsstätten im Norden Zuschüsse horten statt auszugeben, streicht Berlin 15 Prozent

02. Dezember 2020, 19:31 Uhr

Kiel | 312 Millionen Euro hat Schleswig-Holstein vom Bund seit 2007 für mehr und bessere Studienplätze erhalten und selber noch mal den gleichen Betrag draufgelegt – doch ein Großteil des Geldes kommt gar nicht bei den Studierenden und Lehrenden an: Gleich 145 Millionen Euro aus diesem sogenannten Hochschulpakt haben das Land und die Hochschulen laut Bundesforschungsministerium bisher nicht ausgegeben, sondern auf die hohe Kante gelegt. Jetzt ist den Haushältern im Bundestag deshalb der Kragen geplatzt: Sie haben 15 Prozent der für nächstes Jahr geplanten Zuschüsse gesperrt.

Die Sperre gilt zwar für alle Länder, doch wird in Schleswig-Holstein besonders kräftig gehortet. Höher als hier sind die gebunkerten Rücklagen nur in den vier teils deutlich größeren Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Sachsen. „Die Länder haben viel zu hohe Ausgabenreste“, kritisiert SPD-Bundestagshaushälter Swen Schulz. „Und dabei ist Schleswig-Holstein eines der besonders negativen Beispiele.“ Deshalb müsse das Land nun nächstes Jahr auf gut fünf Millionen Euro der eigentlich fälligen 34 Millionen verzichten. Das Geld werde erst freigegeben, wenn die Rücklagen um ein Viertel gesunken sind, also auf 108 Millionen Euro.

Auch die Rechnungshöfe in Bund und Land monieren das Horten der Mittel. „Der Bundesrechnungshof hält die über Jahre gebildeten Ausgabereste für nicht hinnehmbar“, mahnen die Prüfer in einem Bericht an den Haushaltsausschuss und bemängeln, dass sich die Betreuungsquote von Professoren zu Studenten sogar verschlechtert hat. Auch kritisieren sie, dass etwa NRW das Geld nicht nur bunkert, sondern teils zweckentfremdet – etwa für ein Parkhaus. Ähnliches hat der Kieler Landesrechnungshof zwar nicht entdeckt, doch auch er übt in einem Bericht an den Landtag Kritik: „Hohe Rücklagen aus Hochschulpaktmitteln zeigen, dass einzelne Hochschulen eher zu viel als zu wenig Mittel erhalten haben.“

Am meisten Geld gehortet hat im Norden nicht die große Uni Kiel mit Rücklagen von 19 Millionen Euro, sondern die FH Kiel mit 33 Millionen. Man hebe das Geld auf für „dringend benötigte Gebäude“, rechtfertigte sich die FH beim Rechnungshof. Auch Bildungsministerin Karin Prien findet, dass sich die Hochschulen „keine Unregelmäßigkeiten vorzuwerfen haben“. Sie lobt, dass die Zahl der Studienanfänger seit 2005 kräftig gestiegen ist – von 350 000 im Jahr auf gut 500 000. Die Rücklagen hält die CDU-Frau für wichtig, um auch den Anfängern der nächsten drei Jahre trotz der dann sinkenden Zuschüsse gute Möglichkeiten bieten zu können. „Rücklagenbildungen sind fast zwangsläufige Folge der besonderen Bedingungen des Hochschulpakts“, resümiert Prien. Nur habe man davon leider die Haushälter nicht überzeugen können. „Das müssen wir nachholen“, sagt sie, „um Schaden von unseren Hochschulen abzuwenden.“ Leitartikel Seite 2