Oeversee : Historischer Krug brennt lichterloh

Seit Montagmittag brennt das Hotel. Die Freiwilligen Feuerwehren kämpfen noch immer gegen die Flammen an.

von Marle Liebelt

30. Juli 2018, 14:11 Uhr

Oeversee | Am Montagmittag fing der Historische Krug in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) Feuer. Seit etwa 12.40 Uhr steht das Hotel in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen konnte das Gebäude rechtzeitig geräumt werden, sodass niemand zu Schaden kam. Die L317 ist zwischen Stapelholmer Weg und Mühlenweg voll gesperrt.

Inzwischen seien rund zehn Freiwillige Feuerwehren vor Ort und kämpfen nach wie vor gegen die Flammen an, berichtet shz.de-Reporter Karsten Sörensen. Auch die Kripo sei bereits eingetroffen. Im Gespräch mit Hotel-Inhaber Olaf Hansen-Mörck sagte dieser, dass das Feuer im hinteren Küchenbereich ausgebrochen sein könnte. Dort habe man den Rauchgeruch als erstes vernommen und direkt die Feuerwehr alamiert.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?