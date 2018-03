Frische Luft und Eier : Hier lässt es sich gut gehen: Elf schöne Wandertouren zu Ostern in Schleswig-Holstein

Wenigstens der Karfreitag soll etwas Sonne bringen: Die perfekte Zeit für einen Wandertag auf ausgewählten Routen.

von Holger Schulz, Götz Bonsen

29. März 2018, 20:23 Uhr

Der Osterspaziergang ist ein wichtiges Ritual – auch wenn der Frühling sich Ende März so unterentwickelt zeigt wie selten. Selbst die Kleinen laufen an diesen Tagen wie geschmiert über viele Kilometer – wenn der Osterhase an strategischen Punkten Ostereier versteckt hat. Über unsere Karte können Sie sich durch unseren Wander-Ratgeber navigieren. Die Markierungen sind mit Links versehen, über die Sie zu ausführlichen Wegbeschreibungen mit allen wichtigen Infos und Bildern kommen.