Büttenrede in Marne : „Hier kommt Kurt“: Ralf Stegners Seitenhiebe beim Politischen Aschermittwoch

SPD-Landeschef Ralf Stegner teilt beim Politischen Aschermittwoch in Marne kräftig aus.

von Dieter Schulz

15. Februar 2018, 21:20 Uhr

Ralf Stegner soll mal wieder die Sozialdemokratie retten. Zumindest die Stimmung der Genossen in Marne (Kreis Dithmarschen). Bereits zum vierten Mal steht der Chef der Nord-SPD beim Politischen Aschermittwoch in der schleswig-holsteinischen Karnevalshochburg auf der Bühne. Hier hat er schon 2010 als Kellner Wolfgang gemeinsam mit Andrea Nahles die politische Konkurrenz abgekocht. Und statt mit unangenehmen Fragen zu Groko, Simone Lange & Co. konfrontiert zu werden, wird der Obergenosse schon beim Einmarsch bejubelt. Für den Angeschlagenen Rettung aus dem Trübsal der vergangenen Wochen.

Zwar bleiben 40 der 270 Stühle im Festsaal des Hotels „Am Alten Bahnhof“ leer. Trotzdem spricht der Chef des gastgebenden SPD-Kreisverbandes Dithmarschen, Michael Wolpmann, stolz von einer „politischen Großveranstaltung“. Im Saal gibt es Riesenbratwurst mit Pommes, auf der Getränkekarte stehen „Kosakenkaffee, Kümmel und Korn“ – letzterer wird in Erinnerung an die letzte Küstenkoalition in Rot und Grün gereicht. Dabei ist Ralf Stegner dem früheren Regierungspartner mittlerweile in herzlicher Abneigung verbunden. Obwohl seit Tagen total vergrippt und stimmlich am Ende, bringt Stegner seinem neuen Intimfeind Robert Habeck während des 28-minütigen Programms ein Ständchen: „Habeck war nicht nett zur mir, bleibt auch wohl nicht länger hier. Robert fand den Günther schick – auf den zweiten Blick.“

Zuvor hat der Chor „Fliekemas“ der Stiftung „Mensch Dithmarschen“ sowohl „Du führst ein Leben ohne Sorgen“ („Geiles Leben“ von der Gruppe „Glasperlenspiel“) als auch „Wer friert uns diesen Moment ein?“ von Andreas Bourani intoniert. Die Anwesenden klatschen, als ob sie mit der Liedzeile „Denkt an die Tage die hinter uns liegen“ diese wirklich hinter sich lassen. Dabei lässt die Parteispitze das aktuelle Geschehen keinesfalls hinter sich. An einem Nebentisch verfolgt ein Parteigenosse Nachrichtensendungen per Stream auf einem Tablet.

Stegner steht gemeinsam mit Birgit Herdejürgen, der Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion, auf der Bühne. Er als Kellner Wolfgang mit roter Schürze, sie als Gast im Bistro „GroKo-Deal“. Und schon geht das Gejammer über die neuen Servierkräfte los: „Dithmarscher Beikoch, flotte Bedienung aus Flensburg – wen das Arbeitsamt alles so vorbeischickt…“ Der Saal tobt, als Stegner seine Seitenhiebe auf den stellvertretenden SPD-Kreischef Dithmarschen, Dirk Diedrich, und die Oberbürgermeisterin der Fördestadt, Simone Lange, austeilt, die beide gegen seinen Willen für den Bundesvorsitz der Sozialdemokraten kandidieren.

Miesmuscheln Dobrindt, der Geschmacksverstärker Scholzamat mit Farbstoff G 20, der rheinische Sauerbraten „Würselen“ aus dem Heissluftofen oder der Weißwein trocken, Kabinett „Merkels Erben“ vom Weingut Spahn und Konsorten – Kellner Wolfgang arbeitet an der Speisekarte die Berliner Erlebnisse des Ralf S. ab. Und als ein zu schnelles Musikeinspiel den Ausschenker aus dem Takt bringt, überspielt der das gekonnt. „Falsches Tempo – das war die Harmonie der SPD in den letzten Wochen.“

Was kann also noch „aus dem kulinarischen Nichts der Grünkohlhalden und aus den Tiefen der Überflutungsgebiete des Nordens“ kommen? Niemand geringeres als der neue Hoffnungsträger der holsteinischen, der deutschen, wenn nicht sogar der europäischen Sozialdemokratie: „Hier kommt Kurt!“

Mit Hut, Mantel und Sonnenbrille im Frank Zander-Gedächtnislook rockt Stegner: „Ich bin Kurt, der rote Bringer, absoluter Mega-King – Söder ist ein schlimmer Finger – gegen mich ein Jämmerling. Ja, bei Kurt da knall’n Korken, ja beim Kurt da brennt die Luft – und wenn euer Kurt ans Pult geht, schnappt der Günther laut nach Luft.“

Stegner ringt danach selbst nach Luft, hat sein Publikum aber im Griff. Schließlich darf er erschöpft von der Bühne und bekommt einen Rettungsring „für die Genossen in Berlin“ geschenkt. Den für ihn selbst haben ihm die Genossen im Saal zuvor schon zugeworfen – durch tosenden Applaus.