Katastrophenschutz in SH : Herbstdeichschau: Vorbereitungen für den Winter starten

Sind die Küsten winterfest? Bei der Herbstdeichschau wird kontrolliert, ob der Schutz vor Sturmfluten ausreichend ist.

von dpa

22. September 2018, 11:48 Uhr

Husum | In Schleswig-Holstein beginnen wieder die jährlichen Herbstdeichschauen. Startschuss ist am Mittwoch auf der Nordseeinsel Amrum. Bei den regelmäßig im Herbst durchgeführten Deichschauen bewerten die Deichgrafen gemeinsam mit den Behörden der Katastrophenabwehr und den Wasser- und Bodenverbänden die Sicherheit der Deiche vor Ort. Sie kontrollieren, ob die Deiche an Nord- und Ostsee den Herbst- und Winterstürmen trotzen können. Die Deichschauen werden bis Ende November abgeschlossen sein.

Nach Angaben des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz liegt an der Nordseeküste etwa ein Viertel des Landes weniger als fünf Meter über dem Meeresspiegel und könnte so bei einer extremen Sturmflut überschwemmt werden – an der Ostseeküste sind es drei Meter. Seit rund eintausend Jahren schützten die Menschen hier ihr Leben und ihren Besitz mit Deichen.

Strumflut statistisch alle 200 Jahre

Heute gibt es in Schleswig-Holstein auf 433 Kilometer Landesschutzdeiche, die zusammen über 95 Prozent der knapp 3950 Quadratkilometer überflutungsgefährdete Gebiete schützen. Sie sollen einer Sturmflut standhalten, die statistisch einmal in 200 Jahren zu erwarten ist.

Zusätzlich zu den Deichschauen wird die Sicherheit der Landesschutzdeiche etwa alle zehn Jahre gewässerkundlich überprüft. Nach Angaben des Umweltministeriums ergab die letzte Überprüfung im Jahre 2012, dass 93 Kilometer Landesschutzdeiche dem heutigen Sicherheitsstandard nicht mehr genügen und verstärkt werden müssen. „Allerdings bieten auch diese Deichabschnitte einen ausreichenden Schutz gegen die bisher aufgetretenen höchsten Sturmfluten“, sagte ein Ministeriumssprecher.