Kripo vermutet Brandstiftung : Heftiger Kellerbrand in Malente: Zeugen gesucht

Die Kripo geht von Brandstiftung aus. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund wird nicht ausgeschlossen.

12. Oktober 2019, 14:10 Uhr

Malente | Dichte Wolken quollen in der Nacht zu Sonnabend aus den Fenstern des dreistöckigen Hausblocks Nummer 25, als die Einsatzkräfte nach dem eingegangenen Notruf in der Ferdinand-Harms-Straße in Malente (Kreis Ostholstein) ankamen.

Bewohner, darunter auch Kinder, waren bereits teilweise barfuß auf die regennasse Straße geflohen. Mehrere Großfamilien wurden durch das Feuer obdachlos. Alle Personen und auch Haustiere konnten gerettet werden, etwa sieben Personen kamen nach ersten Informationen ins Krankenhaus.

Kripo vermutet Brandstiftung

Noch während des Einsatzes erschien bereits die Kriminalpolizei am Brandort. Sie nahm die Ermittlungen auf, um die Brandursache zu ermitteln. Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Anhaltspunkte für einen fremdemfeindlichen Hintergrund der Tat sind derzeit nicht vorhanden. Staatsanwaltschaft und Polizei schließen aber nichts aus und ermitteln daher mit Hochdruck in alle Richtungen. Die Mordkommission der Kriminalinspektion Lübeck ist eingeschaltet.

Zeugen gesucht

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die sich in der Nähe des Gebäudes in der Ferdinand-Harms-Straße 25 aufgehalten haben oder dieses betreten haben, werden gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst der Polizei in Lübeck unter 0451/1310 zu melden. Besonders Beobachtungen im Zeitraum vor Ausbruch des Feuers zwischen dem 11.10. und dem 12.10.2019 nach Mitternacht sind interessant.