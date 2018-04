Finanzplanug der Landesregierung : Haushaltspolitik zwischen Sparsamkeit und Investitionsdruck

Die Haushaltsplanung bleibt eine Gratwanderung. Die HSH Nordbank macht alles noch schwieriger.

von dpa

24. April 2018, 19:56 Uhr

Kiel | Die Steuerquellen sprudeln, Infrastruktur und Schulen brauchen einen Investitionsschub, Verbände wollen mehr Geld und die HSH Nordbank verschlingt Milliarden – in diesem Spannungsfeld hat die Landesregierung in Kiel die Finanzplanung für die nächsten zehn Jahre aufgestellt.

„Der Spagat, sparsam zu wirtschaften und das Land zugleich fit für die Zukunft zu machen, ist herausfordernd“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag. „Das Land hat an vielen Stellen finanziellen Nachbesserungsbedarf, aber nicht alles ist finanzierbar und nicht alles geht gleichzeitig.“ Bildung sei der absolute Schwerpunkt.

Heinold kalkuliert mit weiter kräftig steigenden Einnahmen und erwartet auch eine positive Steuerschätzung im Mai. Für 2019 sehen die am Dienstag beschlossenen Haushaltseckwerte eine Steigerung der bereinigten Einnahmen zum Soll des laufenden Jahres um 3,14 Prozent auf 12,56 Milliarden Euro vor. Darin ist die Kreditaufnahme im Zusammenhang mit dem Verkauf der HSH Nordbank nicht enthalten. Bis 2025 sollen die Einnahmen auf fast 14,9 Milliarden Euro steigen und bis 2028 auf nahezu 16,3 Milliarden.

Die bereinigten Ausgaben sinken nach den Eckwerten für 2019 zum Soll 2018 um fast 2,5 Milliarden Euro auf 12,44 Milliarden. Dieser Effekt beruht darauf, dass im laufenden Jahr die Rückgarantieversicherung für die HSH Nordbank in Höhe von 2,95 Milliarden Euro in Anspruch genommen wurde. Um diese Summe bereinigt, steigen die Ausgaben um 3,8 Prozent. Skurriler Nebeneffekt: Weil die Aufwendungen für die Bank, die Schleswig-Holstein und Hamburg an Finanzinvestoren verkaufen werden, haushaltstechnisch als Investitionen gelten, steigt die Investitionsquote im laufenden Jahr auf 27,6 Prozent. In den nächsten Jahren wird die Quote sich wieder auf Normalwerte zwischen 8,0 und 9,9 Prozent einpendeln.

Der Haushalt für 2019 ist strukturell ausgeglichen. Vorgesehen ist eine Schuldentilgung in Höhe von 122 Millionen Euro. Die Personalausgaben steigen zum Soll 2018 um 170 Millionen Euro auf 4,4 Milliarden. Darin sind auch die Kosten für Versorgungsbezüge und die Beihilfe für Beamte enthalten. Diese können vorerst wohl nicht darauf hoffen, wieder Weihnachtsgeld wie früher zu erhalten: „Wir haben keine Sonderzahlungen für die Beamten eingeplant“, sagte Heinold.

Die Finanzplanung sei so aufgestellt, dass der Haushalt grundsätzlich strukturell ausgeglichen ist und das Land – ohne die Altlasten der HSH Nordbank – keine neuen Schulden macht. Steigende Zinsausgaben und Risikovorsorge für mögliche Steuerrechtsänderungen seien eingeplant.

Für Zinsen bringt das Land derzeit rund 500 Millionen Euro auf. Bis 2028 wird die Summe voraussichtlich auf über 1,2 Milliarden steigen, besonders auch wegen der Zinsausgaben für Altlasten der HSH Nordbank.

Reaktionen auf den Haushalt

Harte Kritik kam aus der Opposition. Bei Jamaika sei Stagnation angesagt, sagte die SPD-Finanzpolitikern Beate Raudies. Bei den Investitionen komme Jamaika an seine Grenzen. „Dieser Landesregierung fehlt es einfach an einer Vision für die Zukunft von Schleswig-Holstein.“

Der Grüne Rasmus Andresen konterte in Richtung des Ex-Koalitionspartners: „Wer wie die SPD angesichts einer vorübergehend noch positiven Konjunkturlage alles auf einmal fordert, hat die finanzielle Situation des Landes nicht verstanden.“

Lob gab es von der CDU. Die Schwerpunkte Bildung, Infrastruktur, Digitales und Investitionen in die Mitarbeiter seien genau richtig, um das Land zukunftsfest zu machen, sagte der Finanzpolitiker Ole-Christopher Plambeck. „Uns ist jedoch bewusst, dass die Handlungsspielräume angesichts konjunktureller Risiken und des notwendigen Schuldenabbaus in den nächsten Jahren vermutlich nicht größer werden“, erklärte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt.