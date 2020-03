Corona-Krise in SH : Harte Maßnahmen und alles ist anders: Handewitt – eine Gemeinde in Quarantäne

Ein Ort befindet sich im Ausnahmezustand. Corona hat den Alltag in Handewitt komplett verändert.

Avatar_shz von Holger Petersen und Jan Kirschner

17. März 2020, 20:45 Uhr

Handewitt | Ein ganzes Land in Angst. Täglich erreicht der Kampf gegen das Coronavirus eine neue Dimension, stündlich gibt es neue Schreckensmeldungen. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen, die Republik macht dicht. Exemplarisch für viele Städte und Dörfer haben wir uns in Handewitt, eine Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, in der mehrere positiv getestete Bewohner leben, umgeschaut. Dort sind am Dienstag 1100 Menschen in häusliche Quarantäne geschickt worden. Es wurde ein Rundgang durch die 10.000-Einwohner-Gemeinde, der fassungslos macht.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Die Siegfried-Lenz-Schule in Handewitt ist ein einsamer Ort. Am vergangenen Mittwoch wurden wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls das Nachmittagsprogramm und die nächsten beiden Schultage gestrichen, ehe die landesweite Schließung aller Schulen erfolgte. Jetzt ist der Komplex so gut wie menschenleer. Lediglich Schulleiter Malte Bachmann, seine Sekretärin und die beiden Hausmeister halten die Stellung. Gespenstisch ruhig ist es in den Fluren, aufregend bleibt die Nachrichtenlage. Gerade hat sich das Gesundheitsamt gemeldet.

Aus einem Verdachtsfall sind längst mehrere bestätigte Infizierungen geworden: Alle rund 300 Schüler, Eltern, Lehrer und Betreuer der Grundschulstandorte in Jarplund und Handewitt sind für 14 Tage unter Quarantäne zu stellen. Malte Bachmann könnte ein düsteres Szenario ausmalen, tut es aber nicht. „Kinder, Eltern und Lehrer sind besorgt, aber keineswegs panisch, sondern besonnen“, sagt der Rektor, der sich gut informiert fühlt. „Es gibt kurze, direkte Wege zur Gemeinde, zum Ministerium und zum Kreisgesundheitsamt.“ Die Dienstzeit besteht nun hauptsächlich aus Kommunikation.

Notpakete für die Grundschulklassen

Auch mit dem Kollegium wird viel telefoniert. Einige Lehrer beschäftigen sich mit Formen des digitalen Lernens, andere mit Präventivmodellen gegen Krisenzeiten und wieder andere mit der Kompensation von ausgefallen Unterrichtsinhalten. Viele Lernstoffe wurden in Internet-Datenbanken hochgeladen. Die Schüler ziehen sich aus dem Internet ihre Hausaufgaben, an die Grundschulklassen wurden „Notpakete“ mit Arbeitsheften verteilt.

Kirschner

„Die Eltern sind angehalten, bei ihren Kindern auf den Tages-Rhythmus zu achten“, betont Malte Bachmann. „Zuerst die schulischen Aufgaben, dann erst Fernsehen, Spazierengehen oder andere Dinge.“ Die ersten Abitur-Prüfungen der angeschlossenen Gemeinschaftsschule wurden vorerst auf einen Zeitpunkt nach den Osterferien verschoben. Eine konkrete Terminierung erfolgt, wenn der Schulbetrieb wieder anläuft. „Es wird niemand seinen Abschluss verpassen“, verspricht Bachmann optimistisch.

Ausgedünnte Trauerfeiern



Anders die Gefühlslage bei Pastor Arne Gerundt, der schlecht geschlafen hat. Die aktuelle Lage ließ dem Kirchengemeinderat, der am Montagabend tagte, keine andere Wahl, als das kirchliche Leben praktisch stillzulegen. „Das Wichtigste ist der Gottesdienst, mit diesem kirchlichen Grundsatz ist gebrochen worden“, sagt der Pastor. „Unendlich leid tut es mir für die Familien, die gerade einen Trauerfall haben.“ Bei Beerdigungen wird am Grab nicht viel mehr als ein „Vater unser“ gesprochen werden – im kleinsten Familienkreis.

Diese Entwicklung hat sich schon in den letzten Tagen angedeutet. Trauerfeiern waren ausgedünnt. Der Bläserchor und die Kantorei probten nicht, die Pfadfinder trafen sich nicht mehr. Die Konfirmationen werden definitiv nicht in diesem Frühjahr stattfinden. Das Kirchenbüro bleibt geschlossen und ist nur noch telefonisch erreichbar. Vorgesehen ist, die Kirche nach einem Plan zu öffnen und zu schließen. „Für eine stille Einkehr und persönliche Andachten“, erklärt Arne Gerundt.

Ruhe im Gasthof



In Sichtweite der Kirche liegt der Gasthof Handewitt, ein zentraler Ort des Dorflebens. Dort, wo sonst das Leben tobt, wo rauschende Feste gefeiert oder leckere Speisen genossen werden, ist Ruhe eingekehrt. Im Hotel sind nur noch ein paar Geschäftsleute eingecheckt, aber keine Touristen mehr. Das Restaurant durfte bis Dienstag ab 6 Uhr öffnen und musste um 18 Uhr wieder schließen. „Was soll der Unsinn?“, fragt sich Inhaber Pierre Schönbaum, der sich in vielerlei Hinsicht klarere Ansagen von oben und keine Salamitaktik gewünscht hätte.

Es wäre besser gewesen, man hätte vergangene Woche klare Kante gemacht. Pierre Schönbaum

Vieles sei undurchsichtig. „Keine Touristen dürfen mehr im Hotel übernachten, aber Geschäftsleute. Was ist mit der Oma, die von ihrer Familie ausquartiert werden soll?“, fragt sich Schönbaum. Sein Geschäftsmodell ist auf Eis gelegt. Keine Geburtstagsfeiern, kein Beerdigungskaffee, keine Hochzeitspartys, keine Konfirmationsfeiern – und das auf Wochen hinaus. Der Gastronom hat am Vortag zehn Mitarbeiter entlassen müssen. „Da kommt noch einiges auf uns zu“, prognostiziert Schönbaum, der mit einer Ausgangssperre in der kommenden Woche rechnet. „In Deutschland dauert alles länger. Aber es muss jetzt ganz, ganz schnell gehandelt werden in Sachen finanzieller Unterstützung.“

Weiterlesen: Verbraucherzentrale SH: Hamsterkäufe sind "unnötig und schädlich"

Derweil zeigt sich die Gemeindeverwaltung bewusst uneinladend. Im Eingangsbereich blockiert ein Hinweisschild den Zutritt, der nur in Ausnahmefällen gewährt wird. Sonst ist der Kontakt mit den Bürgern komplett auf E-Mail und Telefon umgestellt. „Alle Sprechzeiten, aber auch alle Sitzungen und Arbeitskreise werden bis einschließlich 19. April nicht mehr stattfinden“, bestätigt Bürgermeister Thomas Rasmussen.

Angesichts der vielen Menschen in Quarantäne und zum Schutz der älteren Bevölkerung sollen die Mitmenschen zu Nachbarschaftshilfen sensibilisiert werden. „Wo das nicht funktioniert, wird die Gemeinde einen Dienst einrichten, um eine Grundversorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen“, teilt Thomas Rasmussen mit. Gemeindewehrführer Frank Thiel prüft derzeit, inwieweit die Quarantäne-Maßnahmen die fünf Ortswehren beeinträchtigt. Der Stand bislang: Die Einsatzbereitschaft der Blauröcke ist nicht gefährdet.

Keine Kunden für die Dönerbude



Große Sorgen statt scharfer Soße – an der kleinen Dönerbude unweit des Wiesharder Marktes herrscht „tote Hose“. „Sogar die treuesten Stammkunden bleiben weg“, sagt der junge Mann hinter dem Tresen und zeigt auf dem vollen Drehspieß. „Es geht fast keiner mehr auf die Straße. Die Schule ist dicht, und viele Arbeitnehmer haben sich für die Mittagspause ein paar Schnitte von Zuhause mitgenommen. Die wollen nicht mehr rausgehen.“



Raus dürfen Kai Hensen und sein Team von der Praxis für Physiotherapie Handewitt nicht mehr. Keine Hausbesuche, keine Anwendungen in Pflegeheimen. „Es macht keinen Spaß mehr“, sagt Hensen niedergeschlagen. Sein Terminkalender halbiert sich von Tag zu Tag. Wie lange er noch geöffnet hat? „Keine Ahnung, wir Krankengymnasten stehen zwischen Baum und Borke. Ich hätte gerne eine klare und schnelle Ansage.“ Man gucke von Tag zu Tag. Aber es sei wohl nur eine Frage der Zeit, was alles auf Null gesetzt wird.

Weiterlesen: Was Sie über das Coronavirus in SH wissen müssen

Über zu wenig Arbeit oder zu wenige Kunden können die Supermärkte nicht klagen. Es wird gepackt, gepackt und gepackt. Wie überall sind die Regale für Toilettenpapier, Mehl oder Nudeln – Begriffe, die immer beim Thema Hamsterkäufe fallen – schnell und häufig leer. Dennoch sagen Boy und Cord Jürgensen unisono: „Wir möchten klipp und klar betonen: Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln ist gesichert.“

Die Inhaber des Edeka-Ladens sind momentan genervt von den zahlreichen Falschmeldungen, die in den sozialen Medien kursieren. „Wir würden uns wünschen, dass man das Internet mal abschalten könnte. Bei uns rufen so viele verunsicherte Leute an und fragen, ob wir geschlossen haben oder ob die Dänen bereits alles leergekauft haben. Alles Quatsch.“

Arztpraxen am Limit



Wenige Schritte vom Edekamarkt entfernt liegt eine Arztpraxis. An deren Tür hängt ein Schild: „Stop, bevor Sie eintreten... “ Eine Schleuse ist im Vorraum installiert, niemand kann die Praxis ohne vorheriges Gespräch mit einer in Schutzkleidung vermummten Arzthelferin betreten. Verständlicherweise wird der Presse keine Auskunft über die Lage gegeben – alle arbeiten am Limit.



Das gilt nicht mehr für die Mitarbeiter des nahe gelegenen Blumenladens. Dienstagnachmittag schloss auch dieses Geschäft seine Pforten, nachdem zuvor versucht wurde, die restlichen Schnittblumen und Topfpflanzen noch schnell an die Frau zu bringen. „Wir hoffen auf ein Wiedersehen, achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund“, hieß es auf der Homepage. Dem ist nichts hinzuzufügen.