Hamburg : Handy am Steuer: Polizei fasst 1100 Verkehrssünder

Ein Fahrer besaß keinen Führerschein, stand unter Einfluss von Drogen und hatte zehn Beutel Marihuana dabei.

von dpa

21. September 2018, 15:54 Uhr

Hamburg | Bei der europaweiten Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben – Ablenkung im Blick“ hat die Polizei in Hamburg fast 1100 Verkehrssünder gefasst. Insgesamt stoppten die Beamten am Donnerstag 494 Fahrer, die am Steuer verbotenerweise ihre Handys oder Navigationsgeräte bedienten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zusätzlich seien 626 Regelverstöße anderer Art festgestellt worden. Unter anderem habe die Polizei im Fahrzeug eines 33-Jährigen zehn Beutel Marihuana und 420 Euro mutmaßliches Dealgeld gefunden. Zudem besaß der Fahrer den Angaben zufolge keinen Führerschein und stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Insgesamt überprüfte die Polizei an 37 Stellen und mit diversen mobilen Kontrollen 1530 Fahrzeuge und 331 Radfahrer.

