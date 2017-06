A7-Ausbau : Hamburg: Heute Vollsperrung der A7 wegen Bauarbeiten

Hamburg | In den kommenden Tagen müssen Autofahrer mit Behinderungen auf der A7 rechnen. Grund sind Brückenbau- und andere Arbeiten, die im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn nötig sind, teilt der Sprecher der Via Solutions Nord, Florian Zettel, mit.

So wird am Dienstagabend die Autobahn Richtung Süden von 22 Uhr bis Mittwochmorgen 5 Uhr, zwischen Hamburg-Schnelsen und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest gesperrt. Grund für die Sperrung seien „verkehrssichernde Maßnahmen an den Trennwänden zwischen den Richtungsfahrbahnen“, so Zettel. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Schwertransporte können die Sperrung jedoch passieren: Sie werden in Schnelsen gesammelt und durchs Baufeld geleitet. Für den Verkehr Richtung Norden ist eine Spur auf der A7 frei.

Zu Behinderungen kann es auch am Sonnabend ab 20 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr, kommen. Dann wird die A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen voll gesperrt, weil dort eine Brücke abgerissen wird.

von Kay Müller

erstellt am 13.Jun.2017 | 12:33 Uhr