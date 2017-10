Karte des Schreckens : Halloween-Partys: Hier feiert Schleswig-Holstein

vergrößern 1 von 1 Foto: imgao/ZUMA Press/ Symbolbild 1 von 1

von Kerrin Jens

erstellt am 16.Okt.2017 | 15:38 Uhr

Am 31. Oktober ist wieder Halloween. Inzwischen ist der amerikanische Kult auch bei uns richtig angekommen. Verkleidete Kinder werden mit Süßigkeiten besänftigt, und auch die Erwachsenen werden bei Halloween-Partys zu Hexen, Leichen oder Vampiren.

In vielen Orten in Schleswig-Holstein steigt die Grusel-Party. Wir zeigen in einer interaktiven Karte, wo sich die Schreckensbrut zum Tanze gesellt. Kennen Sie noch weitere öffentliche Halloween-Partys im Land? Dann schicken Sie uns bitte Infos an onlineredaktion@shz.de oder kommentieren Sie den Artikel.