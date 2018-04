Abstinenzverband : Guttempler: „Alkoholsucht ist keine Schwäche“

Zum ersten Mal steht beim Landesverband der Guttempler eine Frau an der Spitze. Aber wofür setzt sich der Verband ein?

von Katharina Bambenek

05. April 2018, 16:53 Uhr

Der schleswig-holsteinische Landesverband der Guttempler hat seit Anfang der Woche einen neuen Vorsitz. Seit der Gründung des Verbands vor fast 130 Jahren nimmt sich zum ersten Mal eine Frau des Amtes an. Inga Hansen, eine 47-jährige Sekretärin aus Büdelsdorf, wurde auf der Mitgliederversammlung des Verbands in Kiel zur Spitzenfrau des Abstinenzverbandes gewählt. „Ich komme aus einer Guttemplerfamilie, das heißt, meine Eltern und auch Groß- und Urgroßeltern waren Guttempler“, erklärt Hansen ihre Begeisterung für den Verband.

Ihr Urgroßvater war Alkoholiker und gewann mit Hilfe der Organisation die Kontrolle über sein Leben zurück. Die Einstellung der Guttempler gab er an seine Familie weiter. „Für mich war immer klar, dass ich Guttempler werden möchte“, sagt Hansen, die dem Verband mit 13 Jahren beitrat. Für den bisherigen Vorsitzenden, Hans-Jürgen Kain, ist Hansen die richtige Wahl. „Nach einer so langen Zeit müssen einmal jüngere, neue Mitglieder in den Vorstand“, begründete Kain seine Entscheidung aufzuhören.

Wer sind die Guttempler?

Zu den Guttemplern gehören in Schleswig-Holstein rund 400 Mitglieder, die wiederum etwa 4000 Personen aus ihrem jeweiligen sozialen Umfeld an den Verband binden. Hierzu gehören Familienmitglieder, Freunde aber auch teilweise Kollegen. Die Guttempler in Schleswig-Holstein engagieren sich für Suchtkranke. Auf ehrenamtlicher Basis informieren und helfen die Mitglieder Betroffenen bei Alkohol- aber auch anderen Suchtproblemen. Dabei stehen nicht nur die Erkrankten selbst im Vordergrund. Auch deren Partner, Kinder oder Freunde werden in das Angebot mit einbezogen.

Gerade die Alkoholsucht ist laut Hansen für viele immer noch ein Tabuthema. Bei den Alkoholerkrankten legte die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) im aktuellen Jahrbuch dennoch positive Zahlen vor. Der Gesamtverbrauch an Trinkalkohol ging in Deutschland in den vergangenen Jahren leicht zurück. Beim gesamten Alkoholkonsum, gemessen in Reinalkohol pro Kopf, entfielen im Schnitt 5 Liter auf Bier, 2,3 Liter auf Wein, 1,8 Liter auf Spirituosen und 0,4 Liter auf Schaumwein.

Trotz eines geringen Konsumrückgangs kann laut DHS aber keine Entwarnung gegeben werden. Umfragen des Statistischen Bundesamtes hätten gezeigt, dass in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3,38 Millionen Erwachsene in Deutschland von einer alkoholbezogenen Störung betroffen waren. Zudem kämen jährlich 74.000 Menschen durch Alkoholkonsum oder den kombinierten Konsum von Tabak und Alkohol zu Tode.

Bei den Treffen ist jeder willkommen

Die Guttempler setzen bei ihren Programmen häufig auf Hilfe zur Selbsthilfe. „Die ehrenamtliche Selbsthilfe ist ein starker Pfeiler in der Suchtpolitik“, erklärt Kain. „Jeder kennt die Krankheitssymptome aus eigener Erfahrung.“ Alle wüssten, dass eine Abhängigkeit kein Ausdruck von Schwäche ist, sondern es sich dabei um eine behandelbare Krankheit handelt.

Bei der Zusammensetzung der Gruppen würde auch deswegen nicht in Stadien unterschieden. Von Neuzugängen bis hin zu bereits abstinenten Erkrankten sitzen deswegen alle gemeinsam bei den Besprechungen. „Dabei ist die Gesundung aus der Suchtkrankheit mit Hilfe von Selbsthilfeeinrichtungen zehnmal effektiver als ohne, das besagt zumindest die Statistik“, verdeutlicht Kain.

Bei den Treffen ist jeder willkommen, der Hilfe sucht. Das oberste Gebot bei allen Angeboten ist die Vertraulichkeit. Ohne ein gesundes Vertrauen der Teilnehmer untereinander würde das Prinzip der Selbsthilfegruppe nicht funktionieren. „Wir Guttempler gehen darüber hinaus auch offen mit unserer Krankheit um“, erklärt Kain. „Meine Familie spricht meine Suchtkrankheit auch in ihrem Bekanntenkreis an. So habe ich beispielsweise auch schon auf viele Kontaktanfragen antworten können“, berichtet der dreifache Familienvater. Neben den Ehrenamtlichen, die im Verband tätig sind, greift die Organisation auch auf das Know-How von Beratungsstellen und Therapieeinrichtungen zurück, mit denen die Guttempler zusammenarbeiten.

Hansen hat sich zudem zur Aufgabe gemacht, auch die Zusammenarbeit zwischen Jung und Alt zu stärken. „Einer meiner Schwerpunkte liegt darauf, die Organisation und ihr Angebot auch vermehrt für junge Menschen und ihre Familien attraktiv zu machen", erklärt Inga Hansen. Das Projekt „Alter SUCHT Jugend“ soll den Dialog zwischen den Generationen in Gang bringen. „Man kann Erfahrung und Wissen nicht am Alter festmachen. Deswegen ist die Begegnung über Generationsgrenzen hinweg so wichtig.“

Es geht nicht nur um Selbsthilfe

Neben den Selbsthilfegruppen setzen sich die Guttempler auch für kulturelle, sozial- und gesundheitspolitische Ziele ein. So auch im Zusammenhang mit alkoholpolitischen Entscheidungen. Hier fordert der Verband unter anderem:

Eine Null-Promille-Grenze im Straßenverkehr.

Dass die Verfügbarkeit von Alkohol eingeschränkt wird. Ein Problem sei zum Beispiel der 24-Stunden-Service an Tankstellen.

Den Verkauf von Alkohol an Jugendliche aufmerksamer zu beobachten.

Immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass Alkohol während der Schwangerschaft komplett gemieden werden sollte.

Das zeigen auch die aktuellen Zahlen des DHS. Nach einer aktuellen europaweiten Studie, trinken demnach ein Viertel der Frauen in Deutschland während der Schwangerschaft Alkohol. In der Bundesrepublik würden dadurch jährlich rund 10.000 Kinder schon bei der Geburt unter einer „Fetalen Alkohol-Spektrum Störung“ leiden. Durch den Alkoholkonsum während der Schwangerschaft sind sie geistig und körperlich geschädigt, in den meisten Fällen irreversibel. Laut DHS gehen Experten davon aus, dass in Deutschland rund 1,5 Millionen Menschen mit den Folgen dieser Störung zu kämpfen haben.

„Als Guttempler zeigen wir mit unserem abstinenten Lebensstil zum einen Solidarität mit den Erkrankten“, sagt Kain. „Zum anderen Boykottieren wir eine Ware, die mehr Schaden als Nutzen verursacht.“