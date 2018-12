Neumünster : Großeinsatz für die Feuerwehr: Einfamilienhaus steht in Flammen

An dem hochwertigen Haus entstand Totalschaden.

von Daniel Friederichs

12. Dezember 2018, 07:01 Uhr

Gegen 23 Uhr am Dienstagabend wurden die Berufsfeuerwehr Neumünster und mehrere freiwillige Feuerwehren zu einem Großbrand gerufen.

In der Holbeinstrasse stand der komplette Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Mehrere Stunden kämpften die eingesetzten Löschzüge gegen das Feuer an und konnten ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. An dem hochwertigen Einfamilienhaus entstand Totalschaden. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch die zahlreichen modernen Dämmstoffe im Dachbereich.

Das Einfamilienhaus war neu renoviert worden und stand zum Verkauf. Es war daher unbewohnt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?