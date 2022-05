Schleswig-Flensburg : Großbrand einer Maschinenhalle

In einer Maschinenhalle in Stangheck (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Halle brannte in voller Ausdehnung, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Über die Höhe des Schadens gab es zunächst noch keine Angaben.

