Starke Rauchentwicklung : Großbrand einer Lagerhalle in Bad Segeberg

Aufgrund des Rauches sollen die Menschen in Bad Segeberg Fenster und Türen geschlossen halten.

dpa

21. Dezember 2020, 08:16 Uhr

Bad Segeberg | In Bad Segeberg sind die Menschen wegen eines Lagerhallen-Brandes aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Feuer habe „eine massive Rauchentwicklung“ verursacht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen. In der Halle eines Abfallbetriebes seien Fahrzeuge und Material untergestellt – die Feuerwehr arbeite mit Schaum, um den Brand zu löschen. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erschwere die Löscharbeiten, so der Sprecher. Verletzt wurde zunächst niemand.

Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.