Vermisstenmeldung der Polizei : Großangelegte Suchaktion ohne Spur: Wer hat Giesela D. aus Geesthacht gesehen?

Seit Samstagmorgen wird eine 85-jährige Frau aus Geesthacht vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Avatar_shz von shz.de

01. Februar 2020, 15:48 Uhr

Geesthacht | Große Aufregung um eine 85 Jahre alte Frau iaus Geesthacht: Die örtliche Klinik für Geriatrie meldete die Seniorin am Samstag als vermisst.

Die von der Klinik informierte Polizei ließ zunächst die Wohnung der Frau durch die Feuerwehr öffnen, weil man die Patientin dort vermutete. Doch die Frau war nicht zuhause. Daraufhin wurde Alarm für zahlreiche Einsatzkräfte ausgelöst. „Wir haben uns im ersten Schritt auf die Gebäude der Klinik konzentriert und in sämtlichen Räumen nachgesehen“, sagte Sven Albrecht. Der Feuerwehrchef von Geesthacht koordinierte die Suchmaßnahme der Feuerwehr.

Zufall: Eine Rettungshundestaffel übte auf dem weitläufigen Areal an der Johannes-Ritter-Straße. Danach Rücksprache mit der Polizei wurden deshalb auch die Suchhunde eingebunden. Albrecht: „Nachdem die Absuche der Gebäude negativ war, haben wir die Maßnahme auf das Gelände ausgeweitet.“

Doch auch nach mehreren Stunden gab es keine Spur von der Frau. Am Nachmittag gab die Polizei deshalb eine Vermisstenmeldung heraus und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung:

Vermisst wird Giesela D. aus Geesthacht. Sie wurde am Samstag gegen 7 Uhr letztmalig im Krankenhaus in der Johannes-Ritter-Straße in Geesthacht gesehen.

Etwa 1,60 Meter groß

Schlanke Statur

Graues, welliges Haar

Brillenträgerin

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt von Giesela D. geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/ 8003-0 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?