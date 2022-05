Schleswig-Flensburg : Glühendes Rad eines Güterzuges löste Böschungsbrand aus

Die blockierte Bremse am Rad eines fahrenden Güterzuges hat bei Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einem Böschungsbrand geführt. Ein Zeuge bemerkte den Funkenflug des glühenden Rades am Donnerstag und informierte die Beamten, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen waren schnell vor Ort und löschten den etwa vier Meter langen Böschungsbrand. Der Lokführer löste den Angaben nach die Blockierung der Bremse am Rad und konnte nach deren Abkühlung weiterfahren. Die Bahnstrecke war etwas eine Stunde gesperrt.

