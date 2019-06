Starkregen und Hagel : Gewitter in SH: Neue amtliche Unwetterwarnungen für den Abend

Der DWD warnt nun auch am Abend vor kräftigen Gewittern, Starkregen und Hagel.

19. Juni 2019, 10:27 Uhr

Flensburg | Nach dem Frühgewitter morgens in Flensburg kamen am Nachmittag von Südwesten her kräftige Gewitter auf. Für die Kreise Plön, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg sowie die Stadt Flensburg hatte der DWD für den Nachmittag amtliche Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern herausgegeben. Am Abend folgten weitere Unwetterwarnungen für weite Teile des Landes bis 19.30 Uhr: Gewarnt wird erneut vor schweren Gewittern (Stufe 3 von 4).

Kreis Schleswig-Flensburg Kreis Rendsburg-Eckernförde Kreis Pinneberg ohne Helgoland Kreis Dithmarschen - Küste Kreis Dithmarschen - Binnenland Kreis Rendsburg-Eckernförde - Binnenland Kreis Plön - Binnenland

Die Gewitter, die am Nachmittag über das Land zogen, verursachten nur kleinere Schäden, gingen aber mit Starkregen einher. Die Feuerwehr im Kreis Nordfriesland zu zwei Einsätzen ausrücken, weil Bäume auf Straßen in Rantrum und Immenstedt gefallen sind, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle Nord sagte. In Westerholz im Kreis Schleswig-Flensburg stürzte eine Baumreihe um.

In Geschendorf (Kreis Segeberg) wurde ein Einfamilienhaus von einem Blitz getroffen. Das Feuer konnte nach Angaben der Polizei aber sofort gelöscht werden. Bereits am Vormittag hat in Bockholm (Kreis Schleswig-Flendsburg) ein altes Reetdachhaus gebrannt. Auch hier wurde als Brandursache ein Blitzeinschlag nicht ausgeschlossen.

Fenster und Türen geschlossen halten

Einwohner dieser Regionen werden angehalten, Türen und Fenster zu schließen. Es seien unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume könnten entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich, so der DWD.

Die Gewitter können mit Starkregen von 20 bis 30 l/qm in kurzer Zeit einhergehen, örtlich kann es auch noch mehr werden. Zudem erwartet der DWD Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h (Bft 9 bis 10), einzelne orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) sind demnach nicht ausgeschlossen. Dazu kann es größeren Hagel mit zwei bis drei cm Durchmesser geben.

Die Gewitter ziehen nach Angaben des Wetterdienstes in mehreren Etappen durch und dauern gebietsweise bis in die Nacht zum Donnerstag an. Am heftigsten soll es jedoch vom späten Nachmittag bis zu Beginn der Nacht werden.

Betroffen sind nach derzeitigem Stand folgende Landkreise:

Plön

Pinneberg inklusive Helgoland

Schleswig-Flensburg (Küste)

Nordfriesland

Dithmarschen

Rendsburg-Eckernförde

Auch die Stadt Flensburg ist betroffen.

Der DWD weist darauf hin, dass Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen typischerweise sehr lokal auftreten und mit voller Intensität meist nur wenige Orte betreffen.

Genauere Angaben erfolgen in den amtlichen Warnungen.