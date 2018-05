Flensburg : Geringe Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen im Norden

Rund 45.000 Menschen erhielten 2017 in Schleswig-Holstein ihrer Fahrerlaubnis. In Hamburg stieg die Durchfallquote leicht.

von dpa

04. Mai 2018, 08:02 Uhr

Flensburg | Nur 32 Prozent der Fahrschüler in Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr an der theoretischen- und 26 Prozent an der praktischen Führerscheinprüfung gescheitert. Somit hatte Schleswig-Holstein eine geringere Durchfallquote als Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte.

Rund 45.000 Menschen erhielten 2017 in Schleswig-Holstein ihre Fahrerlaubnis in verschiedenen Führerscheinklassen. Das waren knapp 1000 Menschen mehr als im Jahr zuvor. 39 Prozent der Fahrschüler legten ihre theoretische- beziehungsweise praktische Prüfung zum wiederholten Male ab.

Rund 20 500 Hamburger haben im vergangenen Jahr ihre praktische Fahrprüfung bestanden. Damit erhielten gut 500 Personen weniger als 2016 ihre Fahrerlaubnis in verschiedenen Führerscheinklassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Die Durchfallquote stieg 2017 im Vergleich zum Vorjahr nur leicht an.

An der theoretischen Fahrprüfung scheiterten 2017 in Hamburg 37 Prozent der Fahrschüler. 42 Prozent der Prüflinge bestanden 2017 die praktische Prüfung nicht. Das sei je ein Prozentpunkt mehr als 2016.