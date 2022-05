Demonstration : Fridays for Future fordert Klimagerechtigkeit von Regierung

Zwei Tage nach Beginn der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen in Schleswig-Holstein haben Aktivisten in Kiel für mehr Klimaschutz demonstriert. Klimagerechtigkeit gehöre in den Koalitionsvertrag, teilte die Bewegung Fridays for Future (FFF) auf Facebook mit. Die neue Landesregierung müsse die zentrale Rolle des Bundeslandes für die Energiewende in Deutschland anerkennen. Nach Angaben der Polizei kamen zu der Demonstration am Freitagmittag rund 250 Menschen, eine FFF-Sprecherin berichtete von 300 Teilnehmern.

Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.