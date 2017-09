„Das war ein guter Sommer.“ : Freizeitbäder in SH profitieren vom kühlen Sommerwetter

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Flensburg/Lübeck/St. Peter-Ording | Die Freizeitbäder in Schleswig-Holstein gehören zu den Gewinnern des Regensommers 2017. Viele Bädern registrierten an regnerischen Tagen einen wahren Andrang, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Vielerorts verbuchten die Badbetreiber ein sattes Plus an Besuchern.

Die Ostsee-Therme in SCHARBEUTZ im Kreis Ostholstein gehört zu den Profiteuren des Wetters. „Vor den Kassen bilden sich an manchen Tagen so lange Schlangen, dass die Wartenden im Regen stehen müssen. Dann verteilen wir Schokolade als Trost an die Wartenden“, sagte Centermanagerin Birgit Ruland. Im Juli kamen nach ihren Angaben 18 Prozent mehr Besucher in die Ostseetherme als im gleichen Monat 2016, von Januar bis Juli waren es fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Auch die „GRÖMITZER WELLE“ ist bei wenig sommerlichem Wetter ein beliebter Zufluchtsort für Touristen und Einheimische. „Im Juni und Juli hatten wir insgesamt 22 Prozent mehr Besucher in unserem Erlebnisbad, als in den gleichen Monaten des Vorjahres“, sagt Janina Kononov vom Tourismus-Service Grömitz. „Wenn die Sonne mal scheint, ist die Warteschlange etwas kürzer, aber bei Regen reicht sie sofort wieder bis auf die Straße.“ Das Entdeckerbad in DAMP ist in den kühlen Sommerwochen ebenfalls gut besucht. Viele Urlauber scheuten wohl das kalte Ostsee-Wasser, vermutet Melanie Jaeger, Mitarbeiterin im Marketing des Ostseeressort Damps. Es habe sogar einige Male Einlassstopps gegeben, weil das Bad voll gewesen sei.

„Das war ein guter Sommer“, findet Andreas Ostmann, Geschäftsführer der Förde Bäder GmbH, die das Campusbad in FLENSBURG betreibt. Und auch sonst ein gutes Jahr: Insgesamt seien in den ersten knapp acht Monaten 2017 rund 10.000 mehr Badegäste im Bad gewesen. In den Sommermonaten Juni, Juli und August waren es jeweils rund 1000 mehr als in den Vergleichsmonaten. Das schlechte Wetter habe sich deutlich bemerkbar gemacht, sagt er. Woher die Schwimmbadbesucher genau kommen, darüber führt das Bad keine Statistik. Aber nach Aussagen der Schwimmbadmitarbeiter seien in den vergangenen Wochen unter den Gästen viele Touristen gewesen, die angesichts des Wetters eine alternative Freizeitgestaltung gesucht haben.

Auch das Meerwasser-Wellenbad in ECKERNFÖRDE hatte bei schlechtem Wetter durchweg kräftigen Zulauf. „Hier war die Hölle los“, sagt der stellvertretende Badleiter Frank Jensen-Sievers. „Immer wenn es regnet, brummt das hier in der Halle.“ Maximal 1300 Gäste am Tag kann das direkt am Strand gelegene Schwimmbad verkraften.

Die Halle im Bad am Stadtwald von NEUMÜNSTER verzeichnete ebenfalls regen Zuspruch. Hier wurden in diesem Jahr bisher mehr als 100.000 Besucher gezählt, rund 10.000 mehr als im Vorjahr. „Wir haben in diesem Sommer vom schlechten Wetter profitiert“, sagt der Pressesprecher der Stadtwerke, die das Bad betreiben, Nikolaus Schmidt. Die starke Resonanz habe daran gelegen, dass diesmal das Hallenbad geöffnet war. In Neumünster wird derzeit auch ein neues Hallenbad gebaut.

In der Dünentherme in ST. PETER ORDING mache sich schlechtes Wetter total bemerkbar, sagte der Geschäftsführer des Bades Georg Römer. An regnerischen Tagen sind bis zu 2500 Besucher am Tag in der Bade- und Saunalandschaft zu Gast. „Da kommt es manchmal schon zu Staubildungen.“ An sonnigen Tagen sei hingegen deutlich weniger los.

Da gingen die Leute sofort an den Strand. Allein im Juli besuchten rund 26.500 Gäste die Dünentherme, das sind noch einmal fünf Prozent mehr als im ebenfalls recht kühlen Juli 2016. Im August sind die Zahlen mit etwa 32.000 Besuchern ungefähr gleichgeblieben.

Im Aquaföhr in WYK AUF FÖHR sind die Umsätze ungefähr auf dem Niveau des ebenfalls eher mäßigen Sommers 2016, sagte Gabi Dietrich von der Wyk auf Föhr Touristik GmbH. Vor allem an mit Dauerregen standen die Besucher zwar schon bis fast auf die Strandpromenade in der Schlange, „aber insgesamt über den ganzen Sommer-Zeitraum haben wir in den Umsätzen keine großen Veränderungen erlebt“. Es gebe für die Gäste zudem auf der Insel noch genügend weiter Freizeitmöglichkeiten bei schlechtem Wetter.

von Birgitta von Gyldenfeldt, dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 07:21 Uhr