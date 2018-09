Wartungsarbeiten : Freitagnacht: Teilsperrungen von A1 und A7

Autfahrer müssen Geduld aufbringen. Unter anderm im Tunnel Schnelsen finden Wartungsarbeiten statt.

von shz.de

27. September 2018, 10:06 Uhr

Hamburg | Auf der A1 zwischen Norderelbe und dem Dreieck Hamburg-Südost werden in der Nacht von Freitag auf Samstag wechselseitig in jede Fahrtrichtung einzelne Fahrstreifen gesperrt. Nach Angaben der Hamburger Verkehrsbehörde überprüfen in der Zeit von 22 bis 5 Uhr Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer routinemäßig die Brücke. Der Verkehr werde währenddessen über die verbleibenden Spuren geführt.

Auch auf der A7 müssen Autofahrer am Wochenende Geduld haben. Im Tunnel Schnelsen finden Wartungsarbeiten statt, wie ebenfalls am Mittwoch die Projektgesellschaft zum Ausbau der A7 mitteilte. Demnach wird die Fahrbahn für den aus dem Norden kommenden Verkehr zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Schnelsen und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest von Freitag auf Samstag in der Zeit zwischen 22.00 und 6.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Schnelsen umgeleitet. Für den Verkehr in Richtung Norden wird während dieser Zeit der linke Fahrstreifen gesperrt sein.

