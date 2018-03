Gebraten oder in Pillenform : Frauen essen ihre eigene Plazenta – Ärzte warnen

Ärzte warnen vor einer speziellen Vorliebe: Einige Frauen essen – gebraten oder in Pillenform – ihren Mutterkuchen.

von Sina Wilke

20. März 2018, 19:50 Uhr

Khloe Karadashian will es tun, ihre Schwester Kim hat es schon getan, Alicia Silverstone und Monica Ivancan angeblich ebenfalls. All diese mehr oder weniger Prominenten haben ihre Plazenta zu sich genommen. Was für viele unglaublich klingt, wird im Internet offensiv beworben: Alternativmedizinische Versandhandel, aber auch Apotheken bieten den Mutterkuchen in Form von homöopathischen Nosoden an, zu denen dieser verarbeitet wird.

Andere Frauen gehen gleich den direkten Weg – sie schlucken ein kleines Stück nach der Geburt oder hauen ihre Plazenta in die Pfanne. Tatsächlich finden sich im Internet Rezepte wie frische gehackte Plazenta mit Broccoli oder Plazenta-Lasagne, und es gibt sogar – zumindest englischsprachige – Rezeptbücher für Plazenta-Gerichte.

„Massiv keimbelastet“

Seine eigene Plazenta nach der Geburt zu essen – ob gebraten, püriert oder in Form von Globuli – soll wahre Wunderdinge bewirken. Der aus mütterlichem Gewebe bestehende Mutterkuchen, der das Baby während der Schwangerschaft mit Nährstoffen versorgt und nach der Geburt abgestoßen wird, wird als „Superfood“ und „verlorene Hälfte des Menschen“ angepriesen. Zu sich genommen, soll die Nachgeburt etwa für eine bessere Milchproduktion sorgen, Wochenbettdepressionen lindern oder bei Kindern sogar gegen Pilzinfektionen, Bronchitis oder Erkältungen helfen.

Dabei gibt es keine Belege dafür, dass die Plazenta gesundheitsfördernd wäre. Im Gegenteil: Denn während vermutete Nährstoffe wie Eisen oder Zink sich nur in kleinen Mengen darin befinden, können sich in ihr stattdessen Schwermetalle in hohen Konzentrationen anreichern, zeigte jüngst eine Studie.

„Natürlich sind in den Plazenta-Globuli ein paar Hormone drin“, sagt Prof. Dr. Alexander Strauss, stellvertretender Direktor der Frauenklinik am Universitätsklinikum in Kiel (UKSH). „Doch es ist ein Irrtum, dass man sie wirkungsvoll aufnehmen kann. Die werden vom Darm zerlegt.“ Außerdem: „Was sollte die Mutter aufnehmen, was nicht schon in ihrem Körper ist? Sie hat die Plazenta ja selbst produziert!“ Tatsächlich sei die Plazenta „nicht biologisch wirksam“, dafür aber „massiv keimbelastet“.

Dass das Verspeisen des Mutterkuchens im Einzelfall gar gefährlich werden kann, zeigt ein Fall aus den USA aus dem vergangenen Jahr: Ein Baby, dessen Mutter täglich Plazentakapseln genommen hatte, erlitt mehrere gefährliche Blutvergiftungen durch Streptokokken, die wiederum in den Kapseln nachgewiesen wurden. Die Ärzte sind sich sicher, dass sich die Mutter durch die Pillen mit den Bakterien aus ihrer Nachgeburt ansteckte und ihr Neugeborenes infizierte. „Der Fall zeigt, dass die Einnahme von Plazenta-Kapseln das Infektionsrisiko von Mutter und Kind erhöht“, erklärten die behandelnden Ärzte in ihrem Bericht.

Tatsächlich ist die Plazenta ein Abfallprodukt. Dass Tiere sie bisweilen verspeisen, wird von den Verfechtern des Plazenta-Kults gern als Beleg für deren heilsame Wirkung angeführt, hat Medizinern zufolge aber rein pragmatische Gründe „Es macht Sinn bei Tieren mit größeren Würfen, die unmittelbar säugen und sich nicht um die eigene Nahrungsaufnahme kümmern können“, sagt Alexander Strauss. Sprich: Die Tiere brauchen dringend Kalorien und nehmen, was da ist.

Allerdings, so ergänzt Strauss, ist das Vertilgen der Nachgeburt hierzulande nur ein Randphänomen. Anfragen von Müttern, die ihre Plazenta mitnehmen wollen, seien eher selten, so der Mediziner. „Die meisten Frauen finden das eklig.“