Travemünde : Frau stürzt ins Hafenbecken

Passanten konnten die 53-Jährige am Sonntagabend aus dem Wasser retten.

von dpa

31. Dezember 2018, 14:48 Uhr

Lübeck | Eine Frau ist in Lübeck-Travemünde in der Nähe des Fähranlegers aus Versehen ins Hafenbecken gefallen. Passanten gelang es am Sonntagabend, die 53-Jährige mit Hilfe eines Rettungsrings sowie einer Rettungsstange aus dem Wasser zu bergen, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte.

Die Frau habe sich bei dem Sturz ein Bein gebrochen und sei ins Krankenhaus gebracht worden.

