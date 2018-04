Hamberge im Kreis Stormarn : Frau stirbt nach Zusammenstoß auf der A1: Unfallfahrer betrunken

Zwei Autos kollidierten in der Nacht zu Mittwoch auf der A1 bei Hamberge. Der 32-Jährige Fahrer hatte 2,2 Promille.

von dpa

25. April 2018, 13:19 Uhr

Hamberge | Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 1 bei Hamberge (Kreis Stormarn) ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein 32 Jahre alter Mann aus Hamburg war am Dienstagabend kurz vor Mitternacht mit hoher Geschwindigkeit ungebremst auf das Auto der 50-Jährigen aus Hamburg aufgefahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau mehr als 300 Meter weit an die Leitplanke katapultiert. Die 50-Jährige wurde von Rettungskräften zunächst reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen.

Der Unfallfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Zeugenaussagen nach soll der 32-Jährige statt der an der Stelle erlaubten 120 Kilometer pro Stunde geschätzte 200 Kilometer pro Stunde gefahren sein, teilte die Polizei mit. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkoholschnelltest ergab einen vorläufigen Wert von 2,2 Promille. Die Autobahn war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?