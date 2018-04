Stormarn : Frau stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Zwei Autos kollidierten in der Nacht zu Mittwoch auf der A1 bei Hamberge. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

von dpa

25. April 2018, 07:12 Uhr

Hamberge | Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 1 bei Hamberge (Kreis Stormarn) ist eine Frau ums Leben gekommen. Sie wurde nach dem Unfall in der Nacht zum Mittwoch wiederbelebt und zunächst in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Morgen mit. Der 32-jährige Fahrer des zweiten Wagens wurde leicht verletzt. Der Unfallhergang war zunächst unklar.

