Unfall bei Burg : Frau muss ausweichen: Kleinlasterfahrer gerät in Gegenverkehr

Der Fahrer eines roten Pritschenwagens geriet mittig auf die Fahrbahn. Eine Frau verletzte sich beim Ausweichmanöver.

von shz.de

15. Juli 2019, 14:43 Uhr

Buchholz | Nach einer Unfallflucht am späten Freitagvormittag gegen 11 Uhr, zwischen Brickeln und Buchholz im Kreis Dithmarschen, sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Die 49-jährige Dithmarscherin fuhr mit ihrem schwarzen Hyundai auf der Brickelner Straße aus Richtung Brickeln kommend in Richtung Buchholz. Hier sei ihr plötzlich ein roter Pritschenwagen entgegengekommen, der mittig auf der Straße fuhr. Das teilte die Polizei mit.

Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen zu vermeiden, lenkte die Unfallgeschädigte ihr Auto ganz nach rechts an den Fahrbahnrand und kam so mit den beiden rechten Rädern auf die Bankette. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihren Hyundai und geriet ins Schleudern. Der Pkw drehte sich und wurde in den Straßengraben mit angrenzendem Knick geschleudert. Der Unfallverursacher fuhr mit dem roten Pritschenwagen weiter und entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Die Dithmarscherin verletzte sich und musste in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 04825/2310 bei der Burger Polizei melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?