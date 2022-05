Gericht : Frau an Autobahn getötet: Mordprozess gegen Ehemann beginnt

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau an der A7 muss sich ihr Ehemann von heute an (9.15 Uhr) am Landgericht Flensburg wegen Mordes verantworten. Das Ehepaar war am 20. November auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs, als der Mann nach Ansicht der Staatsanwaltschaft bei Lürschau nahe Schleswig auf dem Standstreifen anhielt und mit einem Messer mehrfach auf seine Frau einstach, um sie zu töten. Die 32-Jährige sei vom Beifahrersitz zunächst auf die Rückbank geflüchtet und später vom Angeklagten in Richtung Fahrbahn gedrängt worden. Ihren Tod habe der 34-Jährige dabei jedenfalls in Kauf genommen. Sie wurde von einem Lastwagen erfasst und starb noch am Unfallort.

Der Angeklagte soll aus Rache über die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.