28:31 Niederlage gegen Magdeburg : Flensburgs Handballer blicken trotz Pokal-Aus nach vorne

Am 1. November gibt es die Möglichkeit, sich im Liga-Heimspiel gegen den SCM für die Pokalpleite zu revanchieren.

von dpa

18. Oktober 2018, 12:10 Uhr

Flensburg | Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen nach dem Achtelfinal-Aus im DHB-Pokal den Blick weiter nach vorn richten: „Wir haben am Sonntag schon wieder ein Bundesliga-Spiel“, sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke nach der 28:31-Niederlage am Mittwoch gegen den SC Magdeburg.

Am Sonntag muss der aktuelle Meister und Tabellenführer beim SC DHfK Leipzig antreten. Und schon am 1. November gibt es die Möglichkeit, sich im Liga-Heimspiel gegen den SCM für die Pokalpleite zu revanchieren. „Wir haben nicht ganz unser Niveau erreicht“, sagte Flensburgs Abwehrchef Tobias Karlsson im Youtube-Kanal der SG. Mit Blick auf das nächste Duell mit den Magdeburgern, die in der Tabelle auf Platz zwei liegen, sagte der Schwede: „Ich hoffe, dass wir aus dieser Niederlage lernen können.“

Große Zufriedenheit herrscht nach dem 31:23 über den SC DHfK Leipzig derweil bei Rekord-Pokalsieger THW Kiel, der nach dem Liga-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen ein weiteres Ausrufezeichen setzte. „Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs. Ich hatte nach dem grandiosen Spiel in Mannheim Angst, dass die Konzentration heute nicht reichen würde. Aber wir standen in der Abwehr sehr gut“, sagte Trainer Alfred Gislason.