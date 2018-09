Anwalt wirft hin : Flensburger Cannabis-Prozess muss neu beginnen

Der Anwalt eines der 13 Angeklagten hat sein Mandat kurzfristig niedergelegt.

von Birgitta von Gyldenfeldt, dpa

20. September 2018, 13:43 Uhr

Flensburg | Der Flensburger Cannabis-Prozess gegen 13 Angeklagte muss neu beginnen. Die Erste Große Strafkammer habe das Verfahren ausgesetzt, teilte das Landgericht Flensburg am Donnerstag mit. Dies sei notwendig geworden, um die ordnungsgemäße Verteidigung eines Angeklagten zu gewährleisten. Dieser sei bislang von einem selbst gewählten Anwalt verteidigt worden, der nun aber sein Mandat kurzfristig niedergelegt habe.

Da bei Strafverfahren an Landgerichten jeder Angeklagte einen Verteidiger haben muss, hat die Kammer dem betroffenen Angeklagten nun einen Pflichtverteidiger beigeordnet. Es habe aber nicht verlangt werden können, dass sich dieser in den komplexen Verfahrensstoff innerhalb des vergleichsweise kurzen Zeitraums zwischen den Verhandlungsterminen einarbeite. Daher habe die Kammer dem Antrag des neuen Pflichtverteidigers auf Aussetzung des Verfahrens stattgegeben.

Die von den bislang am Verfahren beteiligten Verteidigern gestellten Anträge auf Aussetzung des Verfahrens beziehungsweise auf Entpflichtung von Pflichtverteidigern hatte die Kammer zurückgewiesen. Der dann von einzelnen Verteidigern gestellte Antrag, die Kammer als Ganzes als womöglich befangen abzulehnen, ist nun ebenfalls zurückgewiesen worden.

Die Hauptverhandlung wird voraussichtlich an einem der bereits abgestimmten Termine erneut beginnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Hauptangeklagten vor, spätestens 2008 übereingekommen zu sein, gemeinsam mit anderen arbeitsteilig in größeren Mengen Cannabis anzubauen und zu verkaufen. Insgesamt wurden 210 Taten angeklagt. In den Jahren 2008 bis 2016 sollen fast 400 Kilogramm Cannabis produziert worden sein.