Brandstiftung vermutet : Feuer in ehemaliger Geesthachter Teppichfabrik

Die denkmalgeschütze Anlage ist ein Sorgenkind: Sie steht schon lange leer – und es brannte dort nicht zum ersten Mal.

von Timo Jann

28. März 2018, 15:57 Uhr

Geesthacht | Aus geborstenen Fenstern lodernde Flammen, eine weithin sichtbare Rauchwolke über den Hallen: Feueralarm in der ehemaligen Geesthachter Teppichfabrik an der Düneberger Straße. Unbekannte Brandstifter haben dort am Mittwoch ein Feuer gelegt. Ein Büro im Obergeschoss der früheren Webhalle, die unter Denkmalschutz steht, brannte aus.

Um 12.13 Uhr rief die Leitstelle die Feuerwehr zum Einsatz. Auch Rettungsdienst und Polizei rasten zur Düneberger Straße. „Wir mussten zunächst erkunden, wo es überhaupt brennt, weil von der Zufahrt aus das Feuer nicht zu sehen war und die weitläufigen Hallen schon stark verqualmt waren“, berichtete Sascha Tönnies, Zugführer der Feuerwehr. Zwei Trupps, die sich mit Atemschutzgeräten ausgerüstet hatten, setzten zur Brandbekämpfung zwei Strahlrohre ein und bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Tönnies: „Wir haben außerdem das Dach kontrolliert und eine Wärmebildkamera eingesetzt.“ Da der Brand aber schnell entdeckt worden war, konnten sich die Flammen nicht auf die Dachkonstruktion ausbreiten.

Die Brandstiftung zeige einmal mehr deutlich, dass für das Areal und die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude dringender Handlungsbedarf besteht, so Bürgermeister Olaf Schulze: „Der Insolvenzverwalter muss sich dringend etwas einfallen lassen und die Gebäude so sichern, dass so etwas nicht noch einmal passiert.“ Zumal es nicht die erste Brandstiftung in der alten Fabrik war – nur mussten bisher noch nie die Feuerlöscher kommen.

Die Stadt würde das 22 Hektar große Gelände gerne kaufen und eine neue Nutzung für Wohnen, Kultur, Freizeit und Gewerbe entwickeln. Bisher scheiterten die Bemühungen dazu jedoch. „Es ist eine vertrackte Situation, mir scheint es, als wolle man zu viele Interessen unter einen Hut bringen, was nicht funktioniert“, sagt Insolvenzverwalter Udo Müller.

Die Brandstiftung bezeichnete Insolvenzverwalter Müller als „Schweinerei“. Müller hatte dem Denkmalschutz bereits einen Kompromiss angeboten – einige Hallen bewahren, andere dafür abreißen –, aber keine Zustimmung erhalten. Nun sieht er keine Chance, einen Investor zu finden. „Ich sehe nicht, dass sich hier etwas tun wird. Fakt ist aber, dass wir uns in drei Jahren nicht mehr über Denkmalschutz unterhalten müssen. Dann ist da nichts Denkmalwürdiges mehr, wenn es so weitergeht“, berichtet Müller. Denn neben den Brandstiftungen gibt es auch immer wieder Vandalismus. Altmetalldiebe haben außerdem sämtliche Versorgungsleitungen gestohlen. Wasser dringt ein, Frost lässt die Bausubstanz leiden, Orkane zerren an der Dachdeckung.

Würde die Stadt den Zuschlag bekommen, wäre die Entwicklung einer Nachnutzung das größte Städtebauprojekt seit Jahren. „Ich hoffe auf eine Einigung“, sagt Schulze. Der Planungsausschuss soll im April grünes Licht für ein Gutachten geben, um zu klären, welche Nutzungen überhaupt in welchem Umfang möglich wären. Außerdem wird gerade der Grundstückspreis über den Gutachterausschuss des Kreises ermittelt.

