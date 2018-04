Dithmarschen : Feuer in Brunsbütteler Schule: Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Beamten verdächtigen einen Jugendlichen, das Feuer gelegt zu haben.

von dpa

26. April 2018, 12:27 Uhr

Brunsbüttel | Nach dem Brand in einem Bildungszentrum in Brunsbüttel geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Verdacht der Ermittler richtet sich gegen einen Jugendlichen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nähere Angaben zu dem Tatverdächtigen wollten Staatsanwaltschaft und Polizei nicht machen. Der durch die Flammen am 27. März entstandene Schaden beträgt etwa eine Million Euro.

Das Feuer war Ende März in einer Zwischendecke in Nähe der Aula ausgebrochen. Die rund 700 Schüler konnten ihre Klassenräume noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt verlassen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?