23.000 Erstklässler erwartet : Ferienende: In SH lernen 4000 Schüler weniger als im Vorjahr

Kiel | Nach sechs Wochen Sommerferien steuert auch Schleswig-Holstein das neue Schuljahr an. Nähere Informationen dazu gibt Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag in Kiel. An den allgemeinbildenden Schulen des Landes werden nach Angaben des Ministeriums zum Start am kommenden Montag gut 278.000 Schüler erwartet, davon rund 23.000 Erstklässler. Damit lernen an diesen Schulen etwa 4000 Mädchen und Jungen weniger als im vergangenen Schuljahr. Die Zahlen sinken aber nicht so stark wie zunächst erwartet.

Die Ministerin wird sich wahrscheinlich auch dazu äußern, wie der Bedarf an Lehrern gedeckt werden soll. Dabei geht es nicht nur um die Stellenzahl, sondern auch um die Frage, wie Schleswig-Holstein im Wettbewerb mit anderen Ländern um leistungsstarke Lehrer bestehen kann.

Ein wichtiges Thema wird im neuen Schuljahr auch die von der Landesregierung angestrebte flächendeckende Umstellung auf das Abitur am Gymnasium nach 13 Schuljahren (G9) sein. Dies soll zwar erst im Schuljahr 2018/2019 greifen, muss aber rechtzeitig und gründlich vorbereitet werden. Darauf hatte Prien bereits im Juli im Landtag hingewiesen: Ihr sei es wichtig, dass Eltern, die ihre Kinder für 2018/19 am Gymnasium anmelden wollen, möglichst frühzeitig wissen, ob sie dort G8 oder G9 bekommen. Bisherige G8-Gymnasien können einmalig entscheiden, ob sie beim Turbo-Abitur bleiben wollen. Dafür wird aber in der Schulkonferenz eine Drei-Viertel-Mehrheit benötigt.

von Wolfgang Schmidt, dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 07:17 Uhr