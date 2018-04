Kreis Plön : Fast 50 Graffiti in Lütjenburg – Polizei ermittelt gegen 13-Jährigen

Der Sprayer soll den Schriftzug „Can“ an etliche Hauswände geschrieben haben.

von dpa

19. April 2018, 12:58 Uhr

Lütjenburg | Seit Monaten hat in Lütjenburg (Kreis Plön) jemand den Schriftzug „Can“ an Hauswände gesprüht. Jetzt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt – einen 13-Jährigen. Er soll für 46 Taten verantwortlich sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie hat gegen den Jungen, der strafrechtlich noch als Kind gilt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?