Mecklenburg-Vorpommern : Fast 300 Kegelrobben vor der deutschen Ostseeküste

So viele Tiere wie seit mehr als 100 Jahren nicht sind in diesem Frühjahr gesichtet worden. WWF fordert Managementplan.

von dpa

23. April 2018, 12:59 Uhr

Stralsund | Vor der deutschen Ostseeküste sind im Frühjahr fast 300 Kegelrobben gezählt worden – so viele wie seit mehr als 100 Jahren nicht. Bei einer Ausfahrt zum Großen Stubber, einer Untiefe im Greifswalder Bodden, wurden rund 200 Robben gesichtet, wie der Kurator des Deutschen Meeresmuseums, Michael Dähne, am Montag sagte. Auf der Insel Greifswalder Oie wurden nach Angaben der Wildtierstiftung WWF bei einer parallelen Zählung rund 90 Tiere entdeckt.

Forderungen nach einem „Robbenmanagementplan“ werden laut

Forscher und Umweltverbände werten dies als Indiz für weiter wachsende Robbenbestände an der südlichen Ostseeküste und fordern vom Land zügig einen Robbenmanagementplan. Vor der schleswig-holsteinischen Ostseeküste wurden in der Vergangenheit nur sehr vereinzelt Kegelrobben gesehen.

Die saisonale Zunahme der Robben sei ein weiteres wichtiges Signal, dass ein Robbenmanagementplan für die deutsche Ostseeküste dringend notwendig sei, sagte Florian Hoffmann vom WWF-Ostseebüro in Stralsund. „Mit der Rückkehr der Robben gehen Konflikte einher, die gemeinsam mit Fischerei und Naturschutz gelöst werden müssen.“ Die Robben sind Fischjäger. Fischer beklagen zunehmend zerrissene Netze und angefressene Heringe.

Die Zahl der Kegelrobben an der deutschen Ostseeküste schwankt jahreszeitlich sehr stark. Spitzenwerte werden immer im März und April während der Heringslaichzeit gezählt. „Wir gehen davon aus, dass die sehr guten Nahrungsbedingungen auch skandinavische Tiere in die deutschen Ostseegewässer gelockt haben“, sagte Dähne.

Im vergangenen Jahr wurden im Frühjahr nach Angaben Dähnes 150 Tiere im Greifswalder Bodden gezählt, im Jahresmittel allerdings nur sechs Tiere. Ab Mai sinkt die Zahl der Meeressäuger an der deutschen Küste wieder drastisch. Die Forscher nehmen an, dass die Robben sich dann – in der Zeit des Fellwechsels – in ruhigere skandinavische Küstengebiete zurückziehen. In diesem Jahr hatte die ruhige Witterungslage für gute Bedingungen zum Zählen der Meeressäuger gesorgt.

Erstmals Robbenbabys an deutscher Ostseeküste entdeckt

Die Säugetiere gelten seit etwa 100 Jahren an der Südküste der Ostsee als ausgerottet. Vor allem Abschussprämien hatten dafür gesorgt, dass der Tierbestand zwischen 1880 und 1920 vollständig verschwand. Durch bessere Umweltbedingungen und den Schutz der Tiere stieg die Zahl der Kegelrobben in der gesamten Ostsee inzwischen wieder auf etwa rund 30.000 Tiere, davon leben rund 90 Prozent in der nördlichen Ostsee. Seit etwa 15 Jahren kehren die Kegelrobben langsam an die deutsche Küste zurück. In diesem Jahr wurden dort erstmals Robbenbabys entdeckt.

Das Meeresmuseum beklagt, dass die Initiative des WWF für einen Robbenmanagementplan derzeit nicht durch das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt wird. Fischerei, Naturschutz und Wissenschaft seien sich einig, dass umgehend ein natur- und fischereiverträglicher Umgang mit den Tieren begangen werden müsse.

Dies beinhalte auch die Frage einer möglichen Entschädigung für Fischer bei nachgewiesenen Schäden an Fang und Gerät durch Kegelrobben, sagte Dähne. Die Zählungen und die erstmaligen Geburten von Kegelrobben zeigten, wie groß der Handlungsbedarf jetzt sei.

Die Kegelrobbe ist Deutschlands größtes Raubtier

Die Kegelrobbe ist mit einer Länge von bis zu zweieinhalb Metern und einem Gewicht von bis zu 300 Kilogramm das größte Raubtier Deutschlands. Ihren Namen verdankt sie nach Angaben des WWF ihrer spitz zulaufenden, kegelförmigen Schnauze. Männchen haben nach Angaben des WWF dunkelgraues, hell geflecktes Fell, die Weibchen dunkelgrau geflecktes Fell auf silbernem Grund.

Im Wasser erreichen Kegelrobben Geschwindigkeiten von bis zu 30 Stundenkilometern. An Land bewegen sie sich nur schwerfällig vorwärts. Die Jungen haben weiches, flauschiges Fell (Lanugofell), mit dem sie noch nicht schwimmen können. Sie werden von ihrer Mutter etwa einen Monat lang gesäugt und verlieren dann das weiße Babyfell.