Schleswig-holstein : Falscher Polizeibeamter erbeutet hohen Geldbetrag

Ein falscher Polizeibeamter hat einen 80 Jahre alten Mann dazu gebracht, seit Anfang Februar mehr als 70.000 Euro auf das Konto des Betrügers zu überweisen. Der Unbekannte habe den Senior in mehreren Telefonaten aufgefordert, sein Erspartes auf ein neues Konto zu überweisen und es so vermeintlich in Sicherheit zu bringen, berichtete die echte Polizei am Dienstag in Kiel.

Dazu sollte der 87-Jährige online ein neues Konto bei einer anderen Bank einrichten. Der Anrufer habe die Aufforderung damit begründet, dass es bei der Hausbank des Seniors vermehrt zu Betrugstaten gekommen sei, sagte eine Polizeisprecherin. Misstrauisch wurde der Mann erst, als er feststellte, dass die eingezahlten Beträge immer wieder von dem vermein...

