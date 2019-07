Radfahrer verletzt : Fahrerflucht nach Unfall in Gelting – Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich in der Nordstraße – der flüchtige BMW-Fahrer fuhr weiter in Richtung Flensburg.

von Yannick Kitzinger

25. Juli 2019, 08:51 Uhr

Gelting | Am Mittwochnachmittag wurde in Gelting gegen 16.45 Uhr ein Fahrradfahrer von einem BMW angefahren. Der Autofahrer fuhr weiter ohne sich um den Radfahrer zu kümmern.

Der 34-jährige Radfahrer wollte in Höhe Schmiedestraße die Nordstraße überqueren und wurde dabei von dem weißen BMW erfasst. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW fuhr weiter in Richtung Flensburg.

Zeugen und Hinweisgeber können sich an die Polizeistation Steinbergkirche unter der Telefonnummer 04632/8761680 wenden.

